Cristhian Britos, del UCAM, vaticina un encuentro "muy difícil" en La Línea

El centrocampista uruguayo del UCAM Murcia Cristhian Britos vaticinó este miércoles en rueda de prensa que el encuentro que su equipo disputará el próximo domingo (12:00) en La Línea frente a la Balompédica será “muy difícil” para los universitarios.

“Al Cartagena se lo puso difícil”, dijo en referencia a la derrota cosechada el pasado lunes por la Balona. “Es un campo que no es nada fácil, tenemos que intentar no precipitarnos, no agobiarnos por conseguir el 0-1”.

Cristhian Britos entiende que para poder obtener una victoria en La Línea es “imprescindible” que el conjunto católico “no pierda su identidad”.

El centrocampista valora “de forma positiva” el empate cosechado el pasado domingo en Talavera. “No hay que olvidar que los tres desplazamientos anteriores fueron derrotas”, deslizó el futbolista del UCA.

“Nos está costando mucho ganar a domicilio y los rivales cada vez nos estudian con más atención”, afirmó Britos, que la pasada campaña descendió a Tercera con el Lorca Deportiva.

A pesar de que el UCAM ha cedido el liderato precisamente ante el Cartagena (“ellos están en un gran momento, han ido de menos a más, pero nosotros tenemos que seguir partido a partido”) el centrocampista entiende que queda mucha liga por delante y ve a su equipo capaz de proclamarse campeón: “Estuvimos a punto de terminar la pasada jornada en esa posición, así que tenemos que seguir a este nivel. Al inicio de la temporada no nos daban por favoritos y ahora estamos ahí arriba. Así que tenemos que seguir así, en nuestra línea y pensando día a día”, acabó.