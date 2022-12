Aldalur, el antihéroe del Amorebieta, se reencuentra con la Balona

Aitor Aldalur Aguirrezabala (Tolosa -Guipúzcoa- 26/12/1991) forma parte de la historia de la Real Balompédica Linense y, sin embargo, la mayor parte de los aficionados albinegros no tienen ni la más remota idea de quien es. El 19 de mayo de 2012 se enfrentaban en Urritxe Amorabieta y Balona en el partido de ida de la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda división. Los visitantes se habían adelantado por medio de Copi (2') y los locales habían empatado a través de Alberdi. Cuando peor lo pasaban los que ya por entonces entrenaba Rafa Escobar Aitor Aldalur (que estaba cedido por la Real Sociedad) protagonizó lo que Europa Sur definió como “una infame entrada a Antonio Merino, al que mandó al hospital”.

La consiguiente expulsión ayudó a los linenses traerse el 1-1 a la vuelta y eliminar al conjunto vasco en el Municipal una semana más tarde. Aldalur volverá a jugar este sábado, diez años después, contra la centenaria escuadra albinegra, solo que ahora enfundado en la camisola del Rayo Majadahonda.

Al día siguiente de aquel encuentro en Amorebieta encuentro Antonio Merino pudo desplazarse con el equipo, pero después de descartar mediante pruebas médicas una lesión de consideración porque había llegado a orinar sangre. “Me tiré al suelo y lo atropellé porque llegué más tarde. No creo que fuese roja, pero en cualquier caso yo no tenía intención de hacerle daño y lo único que deseo es que se recupere lo antes posible”, dijo Aldalur entonces. El de La Atunara le replicó que no le concedía perdón alguno e ironizó: “A los toreros también les pasa que les cogen los toros sin querer"

Ha llovido desde entonces (mucho en los últimos días) y una década después Aldalur realiza una valoración muy diferente a la que hizo en caliente: “Le hice una entrada que... las cosas de los 19 años. Ahora me duele a mí más que a él en su momento, seguro. Le pedí perdón entonces y lo haría de nuevo, no soy un jugador violento, no me gusta dañar a mis compañeros de profesión".

“Lo pagué caro, me expulsaron y no pude jugar en la vuelta, aunque fui a La Línea con el resto de la plantilla”, recuerda. “Perdimos 2-1. Por méritos y por ocasiones merecimos pasar, pero el portero de la Balona [en referencia a Mikel Pagola] hizo un partido extraordinario. Se salió”.

“No puedo olvidar aquella eliminatoria, por supuesto que no, yo era muy joven y todos los detalles se te quedan marcados y esta semana, como es lógico, se me ha venido a la cabeza varias veces”, abunda.

En estos años Aitor Aldalur ha vestido las camisetas de Toledo, Racing de Ferrol, Burgos, Leioa, Barakaldo, Lleida, antes de regrsar al Amorebieta, ascender con el equipo vasco, jugar en Segunda y el pasado verano poner rumbo a Majadahonda.

“Ahora va la cosa mejor, pero nos penalizan mucho las seis primeras jornadas, en las que solo sacamos un punto. Esa los nos está matando”, analiza.

“Desde el cambio de entrenador [con la llegada de Alfredo Santaelena] jugamos mucho más el balón, creamos ocasiones y vamos levantando un poco el vuelo, aunque nos falta coger esa racha de victorias consecutivas para salir de ahí abajo”, opina. “Estamos pagando demasiado caro pequeños fallos que cometemos”.

“El partido con la Balona, dada la clasificación de ambos, es muy importante la verdad. No se puede decir que sea de vida o muerte, porque queda mucho por delante, pero además es el único del año y siempre gusta irse de vacaciones con buenas sensaciones, después de haber ganado”, subraya el zaguero.

“Ninguno de los dos equipos queremos estar ahí en esas posiciones y menos después de este partido, que parece que la clasificación dura un poco más”, finaliza.