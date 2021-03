“Yo quiero que la afición sepa que soy el primero al que le han entrado ganas de llorar, pero esto no ha acabado”, así de rotundo se mostró el entrenador de la Balona, Antonio Calderón, después de cosechar ante el Algeciras su primera derrota en casa como preparador albinegro, que sirvió al equipo albirrojo para garantizarse el ascenso a la Primera RFEF (coloquialmente Liga Pro). “El palo ha sido tremendo y creo que totalmente inmerecido. Soy el primero al que le duele, muchísimo, pero todavía queda”.

“De hecho entré en el vestuario, vi al equipo muerto y al os futbolistas les dije que queda una jornada más y en el peor de los casos queda otra fase”, insistió. “Desgraciadamente nosotros hemos llegado a este momento con urgencias. ¿Por qué? Pues seguramente porque esa será nuestra capacidad, pero al equipo tengo que levantarle la moral porque todavía queda mucho”.

"Lógicamente esta derrota ante el Algeciras es un palo y es normal que estemos todos jodidos”, abundó. “Yo me siento orgulloso del trabajo de mi equipo, de la forma en que encaró el partido, pero comparto su tristeza y la de nuestros aficionados porque teníamos muchas ilusiones, pero insisto hay que levantarse porque esto sigue”-

“Cuando llegas a estas alturas de la competición tan al límite, estas cosas pueden pasar, creo que, como ya sucedió ante el San Fernando, fuimos superiores al rival, fuimos en todo momento a por el partido, no conseguimos hacer un gol temprano y el partido se cerró”, valoró el entrenador de los albinegros.

“El Algeciras desde el minuto uno empezó a perder tiempo, el árbitro estuvo contemplativo con ellos y quizás nos faltó en la segunda parte un poco más de tranquilidad para encontrar el gol y en la última jornada nos lo hicieron a nosotros, que fue un golpe muy duro para todos nosotros”, agregó.

“Dominamos, estuvimos encima de ellos, salimos con una actitud buenísima, atacando, pero no marcamos y cuando no lo haces y estás al límite tienes que arriesgar y aunque el Algeciras no se había asomado a nuestra portería, lo hizo en la última jugada”.

Calderón explicó que en su opinión a la Balompédica le había faltado “no hacer el gol”, pero al exponerle que su equipo tampoco es que dispusiera de muchas ocasiones, rectificó: “Igual me expliqué mal, lo que nos falta es la precisión del último pase para tener esas ocasiones de gol. Llegamos a la zona de peligro, pero ahí nos falta esa últyima decisión que permita que una buena jugada se convierta en una ocasión”.

El preparador explicó que Candela fue relevado ala media hora de la primera mitad como consecuencia de una molestia en el abductor. “Nos dijo de aguantar, pero veíamos que iba y le sustituimos, porque desde el minuto dos se veía que no estaba fino".

El míster no atribuyó a la salida del alicanto el bajón que experimentó su equipo a partir del minuto 30. “Jugadores de la experiencia de Paco [Candela] no tenemos muchos y todo el mundo sabe que nos da mucho. Yo no he notado ese cambio tan radical en nuestro juego, quizás por la tensión del momento, puede que lo vea cuando analice el partido en el vídeo”.

“Con todo creo que hicimos méritos para ganar”, defendió el preparador de los de La Línea. “El Algeciras como llevaba ventaja y le valía el empate vino desde el minuto uno perdiendo tiempo, esperando que nos equivocásemos y nosotros llevamos el peso pero nos faltó esa precisión en el último pase”.

“No creo que fuese justa nuestra derrota, el Algeciras jugó su partido y futbolísticamente no nos superaron en nada, pero tenían la ventaja de que les valía un empate y jugaron con eso, sin arriesgar lo más mínimo, siempre había muchísima gente detrás del balón”, reflexionó.

“Si el Algeciras está ahí sobre todo es por la primera vuelta que hizo que le ha dio un margen que le ha permitido jugar con tranquilidad, mientras que nosotros íbamos al límite y en esas situaciones no tomas las decisiones correctas, porque tampoco es que tengamos futbolistas con gran experiencia”, finalizó.