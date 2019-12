El entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné, se refirió este viernes a la Real Balompédica Linense, a la que su equipo visita el domingo (12:30) en el Municipal de La Línea como “un clásico de la categoría, que siempre está en la parte alta” y ante el que presume que los blanquiverdes tendrán “un partido muy difícil”.

El preparador recalcó que la Balona dispone “de una buena plantilla” y deslizó: “No quiero atender a las bajas que tiene” en relación a las más de media docena de ausencias con las que los albinegros afrontan este partido.“ No me fío de las bajas porque los que no juegan habitualmente suben su intensidad".

El preparador cordobesista explicó que los de La Línea "se sienten mejor atacando en transiciones y tienen músculo”.

“No hay que olvidar que somos el Córdoba y somos el rival a batir en cada campo”, sostuvo en su comparecencia semanal ante los medios.

Lógicamente el preparador hizo especial referencia al hecho de que sus futbolistas (y empleados) hayan percibido en las últimas horas los tres salarios pendientes gracias al desembarco de un nuevo propietario. "Ya podemos sacar a los niños del congelador, ir al supermercado… es una alegría que esperábamos desde hace tiempo. Me alegro mucho por los trabajadores del club, los futbolistas, porque la situación empezaba a ser insostenible. Agradecer a la nueva propiedad que lo que prometió lo ha cumplido", significó el entrenador aragonés.

"Los jugadores están muy contentos, primero porque se lo merecen, luego porque están en su derecho de trabajar y cobrar”, añadió. “Además, no todo el mundo tenía dinero en la cuenta como para estar tanto tiempo sin cobrar. Había gente con necesidades importantes”.

Una apuesta por el ataque

De vuelta al apartado meramente deportivo y a su partido en La Línea, Agné sostuvo que desde su llegada a la entidad apostó “por el ataque”.

“Cuando quieres empezar un proyecto nuevo, con puntos de por medio, mezclar ataque y defensa es complicado”, reflexionó. “Creo que empezamos a atacar muy bien, aunque nos falta algo de criterio en los últimos metros. También defensivamente nos faltan cosas por mejorar, quiero que seamos más sólidos y fuertes. No sé si habrá cambios pero espero que seamos mejores defensivamente que en Don Benito".

El técnico defendió que el partido copero del próximo miércoles en San Sebastián de los Reyes no va a condicionar ni el de este domingo en La Línea ni el posterior en Marbella, duelos que catalogó de “muy importantes”.

“Soy muy feliz en Córdoba, he estado en muchas ciudades pero aquí estoy muy bien”, confesó el preparador cordobesista. “Me muevo por la ciudad y noto el cariño y respeto de la gente. Estoy encantado de que sea así. Me voy haciendo mayor y también quiero que la gente se dé cuenta de que no soy tan serio, que me gusta compartir y ser respetuoso con lo demás. Mi familia ha estado aquí una semana y se ha ido encantada. Ojalá podamos estar mucho tiempo aquí".

Cuestionado sobre el mercado de invierno, en el que el club buscará refuerzos, el técnico del Córdoba CF apuntó: "No he pensado todavía en eso y te mentiría si dijera que no tengo claro lo que me gusta y lo que no, pero el mercado de invierno no es fácil. Por mucho que seamos el Córdoba, el que crea que va a venir Messi o Cristiano se equivoca. Intentaremos ver las opciones que tenemos y si son para mejorar, haremos lo que se pueda".

Con todo, el preparador cordobesista añadió: "Somos un equipo que aspira a todo, pero tampoco podemos generar falsas expectativas. El equipo necesita más, porque somos el rival a batir. Un equipo como el nuestro debe de tener futbolistas que en un mal partido te lo ganen. Si entramos en play off necesitaremos gente con experiencia. Por eso pienso que sí, que nos tenemos que reforzar".