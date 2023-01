El riesgo de 'Kraken', la nueva variante del Covid: "No existen indicios para pensar en casos más graves"

La variante Covid considerada como la más contagiosa, bautizada oficiosamente como Kraken, y que avanza por Estados Unidos, no ha sido aún detectada en Andalucía. Su llegada no se descarta, más teniendo en cuenta que se ha confirmado un caso en la Comunidad de Madrid. "En estos momentos esta nueva variante no ha sido hallada en nuestro territorio, pero no podemos descartar que, efectivamente, revisando lo que está pasando en EEUU, lleguemos a tener casos en nuestra comunidad en las próximas semanas. Ya pasó con el resto de linajes que tiene la variante ómicron que, en el último año, se han ido alternando e, incluso, han competido entre ellos", afirma el director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía, Nicola Lorusso, que confirma que en la fecha actual actual la cepa BA.5 de Ómicron sigue siendo la dominante actualmente.

Desde que comenzó la pandemia de Covid fueron surgiendo nuevas variantes del virus inicial y cada una de las que se ha ido imponiendo ha ido catalogándose de más contagiosa. Pasó con Alfa, Beta, Delta y, en el último asalto, Ómicron. En esta evolución, el último escalón es la XBB.1.5, un sublinaje de esta última, conocido como Kraken, que fue localizado por primera vez en EEUU y designado variante de interés el pasado mes de diciembre. "Presenta mutaciones que le confieren capacidad de evasión de la respuesta a los anticuerpos y que podría implicar una mayor capacidad de transmisión respecto a las anteriores", explica Lorusso. En sólo un mes ha pasado a ser la principal candidata a imponerse en todo el mundo aunque de momento en España se ha detectado sólo de manera puntual. "Es normal que vayan apareciendo nuevos linajes y sublinajes y no descartamos que de cara al futuro la variante ómicron vaya a ser suplantada al igual que pasó con la variante delta en su día", apostilla Lorusso.

Sobre los peligros de esta nueva variante, el epidemiólogo apunta que, con lo estudiado hasta ahora, "no parece ser más grave". Desde que se generalizaron las vacunas, ninguna de las variantes del SARS-CoV-2 ha demostrado ser más grave que la anterior. No ha habido ninguna que haya escapado de tal forma al sistema inmunitario que produzca mayor proporción de muertes o de hospitalizaciones en una población con más defensas generadas tanto por las inyecciones como de forma natural gracias a los contagios. Y, por el momento, la XBB.1.5 no parece ser una excepción.

"Toda variante que pueda aparecer tiene un riesgo de afectar a la inmunidad que produce la vacuna, pero realmente, en este momento, podemos afirmar que la protección que brinda la vacuna es muy alta y que, gracias a la cobertura que tenemos y a las dosis de recuerdo que se están administrando, tenemos cierta tranquilidad. Insisto, no tenemos constancia de que esta nueva variante suponga mayor gravedad, pero habrá que esperar su evolución y ver la capacidad de penetración que tenga en nuestro territorio para ver las consecuencias que pueda tener", asegura.

Pese a ello, el epidemiólogo apuesta por "no bajar la guardia". "Debemos seguir reforzando el circuito de secuenciación para poder detectar nuevas variantes y, en el caso de detectar alguna que pueda suponer un escape a la inmunidad o que resulten más graves o que puedan provocar un cuadro clínico más grave, ver la posibilidad de implementar las medidas de seguridad que tengan que adaptarse según el momento", defiende.

La preocupación aumenta entre los expertos en el caso de China. El director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía apunta al "desconocimiento" sobre las variantes que se están transmitiendo en dicho país en estos momentos y respalda la imposición de controles en los aeropuertos impuestos por las autoridades europeas a los viajeros que lleguen desde este país a fin de "secuenciar los nuevos casos para ver cuál es el grado de penetración o presencia de estas variantes".

Ante este escenario, el Nicola Lorusso recuerda que las medidas de prevención individual son "claves" en estas y otras variantes. "Extremar las medidas de prevención como el uso de mascarillas, respetar las distancias de seguridad, la higiene de manos y la ventilación, es básico, especialmente, cuando interactuamos con personas que pueden ser vulnerables a sabiendas de que la vacunación también es una medida de prevención muy efectiva", sentencia.