El nuevo curso escolar en Andalucía tendrá media hora de lectura diaria, más Matemáticas y más Lengua

La lectura será la "columna vertebral" de la educación en Andalucía. La nueva planificación educativa, que se estrenara en el curso 2023-2024, incluye media hora de lectura diarias para los alumnos de Primaria y Secundaria, 875 horas totales en amabas etapas.

Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, este miércoles al explicar el nuevo currículo educativo. También ha recalcado que "gran parte de los motivos de que nuestro sistema educativo no haya dado los resultados que queremos tiene su origen en la falta de comprensión lectora" de los menores.

Junto a la lectura, las Matemáticas y la Lengua serán las "columnas de Hércules" del sistema educativo andaluz. Estas novedades, avanzadas en 2021 por el entonces consejero de Educación, Javier Imbroda, buscan adaptar la educación andaluza a la última ley de educación, Lomloe (conocida como ley Celaá).

Los alumnos tendrán 1.855 horas de Lengua en las diferentes etapas educativas (obligatorias y postobligatorias), lo que equivale a 123 horas más. Asimismo, cursarán 1.330 horas de Lengua Extranjera (70 más que con la ley actual) y 1.890 de Matemáticas (105 horas más). Esto significa que, solo en la etapa obligatoria, como mínimo, los estudiantes estudiarán un 7,2% más de horas de Matemáticas y un 6% más de Lengua.

La Consejería también apuesta por el desarrollo de la robótica y la computación. Su creación se aprobó en el curso 2019-2020 y desde entonces han tenido una "gran acogida", con alrededor de 250.000 alumnos inscritos. Además, el nuevo plan también reforzará las asignaturas del ala de Humanidades como Filosofía, Debate, Oratoria o Valores.

Etapas educativas

Entre 1º y 4º de Primaria, los estudiantes tendrán un mínimo de cinco horas semanales de Matemáticas y Lengua, que los centros podrán ampliar a seis dentro de su autonomía. En el último ciclo, 5º y 6º, los alumnos pasarán a cuatro horas y media y cuatro, respectivamente. De esta forma, al finalizar esta etapa educativa, los niños habrán recibido 105 horas más de Lengua y 157,5 de Matemáticas.

Para seguir con este planteamiento y, según Del Pozo, abogando por la "coherencia" en la planificación educativa, durante la Secundaria se ha homogeneizado la carga horaria de las asignaturas. Así, en todos los cursos habrá cuatro horas más de las asignaturas instrumentales. Esto supone que Lengua aumenta una hora en 4º y la Lengua Extranjera lo hace en 2º.

Además, la segunda Lengua Extranjera pasa a ser obligatoria (dos horas) para dar continuidad a lo aprendido durante los dos últimos años de Primaria y continúa como optativa hasta Bachillerato.

Como principal novedad para la ESO destaca la creación de una nueva asignatura optativa en 3º: Cultura del Flamenco. Esta materia se enmarca en la tramitación de la Ley del Flamenco y que se une, según la consejera "a los contenidos flamencos de música y otras asignaturas". Filosofía y Argumentación será también optativa en 3º y Taller de Educación Plástica y Audiovisual, en 2º.

Asimismo, las asignaturas de Valores Cívicos (2º) y Geografía e Historia (4º) estrenarán contenidos específicos que no se señalan en la Lomloe. En estas clases, los alumnos estudiarán el Imperio Español, la Transición, la Constitución, el terrorismo de ETA o el Estatuto de Autonomía. "Los niños tienen que conocer la historia en su globalidad", indica la consejera, que insiste que todo esto es fundamental para que los estudiantes "distingan lo que es bueno de lo que es malo".

En Bachillerato, Del Pozo, ha explicado que han diseñado el currículo teniendo en cuenta las asignaturas que más pesan en la EVAU para así "darle un vuelco" a los resultados educativos en la comunidad autónoma. De esta forma, la Consejería busca facilitar la organización de los horarios a los centros escolares. Recalca también que este nuevo currículo de la última etapa escolar busca tener coherencia con los anteriores al poner el foco en las asignaturas instrumentales.

Durante esta etapa escolar aumenta la carga de las lenguas, tanto Lengua Castellana como Lengua Extranjera, que pasan de tres a cuatro horas semanales durante el primer curso. También crecen las asignaturas de Filosofía e Historia de España, que aumenta en una hora en 2º. "Esto no será un problema para nuestros estudiantes que vendrán de Primaria y Secundaria con un manejo de la lectura y de la lengua fantásticos", ha destacado la consejera.

Diferencias con la Lomloe

En cuanto a la desaparición de las notas numéricas de forma oficial en los boletines escolares que exige la Lomloe, Del Pozo señala que su Gobiernova a mantenerlas en Primaria y Secundaria como un valor "informativo". Asegura que "no es lo mismo un uno que un cuatro o un seis que un ocho" y que de esta forma "se puede detectar si hay algún problema" en el aprendizaje.

Además, con la ley Celaá, los estudiantes solo podrán repetir dos veces durante la Primaria y la Secundaria, por ello, la Junta ofrecerá orientaciones a los centros en el que caso de que haya varios suspensos. Desde la Consejería proponen que se tenga en cuenta la valoración positiva de las actividades realizadas y si los alumnos han mostrado una buena disposición durante el curso.

Las decisiones de promoción y titulación se tomarán de forma consensuada. De no haber acuerdo, hará falta una mayoría de dos tercios del equipo docente para ofrecer más garantías a los profesores, a las familias y a los alumnos. La consejera asegura que esto no es "un incumplimiento de la ley orgánica" y que lo que su Gobierno hace es "complementar aquello que no que no establece" y ofrecer "seguridad jurídica" a los profesores.