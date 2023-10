La madre de Álvaro Prieto cree que alguien lo ha podido secuestrar o atropellar

Han pasado ya 72 horas de la desaparición de Álvaro Prieto en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla. Julia López, madre del joven cordobés, ha concedido una entrevista a Onda Cero Córdoba en la que asegura que barajan dos hipótesis en la desaparición de su hijo.

La madre piensa que el chico no habría desaparecido por voluntad propia. Es más, considera que al perder el tren de las 07:22 con destino a Córdoba y al no tener dinero en efectivo, habría intentado llegar a su casa de cualquier forma. "Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí, tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba”, comenta la madre, en declaraciones a la radio.

También indica que su hijo "andando no se iba a venir. Un coche se para y una de dos: o se lo ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche".

Este sábado, un dispositivo formado por Policía Nacional y Local, Protección Civil y amigos del jugador de los juveniles del Córdoba CF Álvaro Prieto estuvo buscando pistas sobre su paradero en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla, donde fue visto por última vez en la mañana del pasado jueves.

El desaparecido se desplazó hasta Sevilla acompañado de algún joven más y pasó el miércoles en una sala de fiestas de Sevilla, entre otros destinos. Este jueves, el último día en el que se tuvo conocimiento de su paradero, tenía que viajar en un AVE con destino a Córdoba, pero tuvo problemas con el billete y la batería del móvil.

Entonces, tras cruzar por las vías, intentó subir a otro tren sin el correspondiente billete y que no iba a Córdoba, aunque fue detectado por el personal del tren que le invitó a bajar del AVE. Las cámaras de la estación de Santa Justa muestran al joven al salir caminando, las últimas imágenes que se tienen de él hasta el momento.

La familia ha informado de que no tiene contacto alguno con él, la misma información que, al parecer, pueden aportar los jóvenes que estuvieron con él hasta poco antes de acceder a la estación sevillana, con los que han hablado los investigadores.

Para el coordinador de la ONG SOS Desaparecidos en Andalucía, David Guzmán, lo que hace distinto a este caso sobre otros es "la conducta" del desaparecido, porque se trata de "un chaval joven de 18 años, deportista, de élite, buen estudiante, que tiene una relación personal bastante buena", y que no tiene problema alguno con su entorno: "Lo que inquieta es que la voluntad suya de intentar llegar a Córdoba va a cualquier medio", añade.

De hecho, el último contacto con su familia lo tiene a través de un mensaje de WhatsApp que envía a su madre diciéndole que se vuelve de Sevilla a Córdoba, que estaba llegando a la estación, pero "se quedó sin batería en el móvil y no consiguió embarcarse en un tren", sin que el teléfono haya vuelto a estar encendido en ningún momento.