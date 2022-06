El juez vuelve a citar para septiembre a una testigo que trabajó para Serrano

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por un presunto fraude de 2,5 millones de euros en los incentivos concedidos a la empresa Biowood Niebla, ha vuelto a citar para el próximo 26 de septiembre a una testigo propuesta por la defensa de Serrano y cuya comparecencia tuvo que suspenderse en abril pasado ante el enfrentamiento que la testigo mantenía con la defensa de uno de los investigados, ex socio de Serrano.

El juez Juan Gutiérrez Casillas decidió suspender la declaración de la testigo V. R. G. por el enfrentamiento que la misma estaba teniendo con el abogado y el tono que estaba empleando, al responder con vehemencia la testigo al defensor cuando éste le estaba preguntado por los servicios legales que le había hecho la firma de Serrano. El magistrado decidió suspender la declaración al considerar que se estaba "faltando al respeto y al orden debido al juzgado".

En su declaración, la testigo había asegurado que "presenció" como los ex socios de Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López, falsificaron su firma "en dos ocasiones" para presentar documentación relacionada con la subvención y con otro trámite ante la agencia Tributaria. Después de dos años de instrucción, la defensa de Serrano introdujo el elemento de la falsificación de su firma, una vez que se ha conocido que en agosto de 2017 solicitaron otra ayuda de 2,2 millones a la agencia Idea.

La testigo V. R. G. afirmó en su comparecencia que se incorporó a mediados de junio de 2017 para sustituir a la secretaria de Serrano, aunque no fue hasta septiembre cuando se formalizó el contrato con la sociedad Serralba. La testigo ha dicho que la primera vez que se falsificó la firma de Serrano fue una en la que Javier López estaba hablando con su abogado, quien le dijo que hacía falta una firma, puso el teléfono móvil en altavoz y el letrado afirmó que "hicieran ellos la firma".

También añadió que estaban "riéndose" y que la firma fue "para un tema del Reindus" -la subvención a Biowood Niebla fue concedida dentro de este programa por el Ministerio de Industria- y una segunda ocasión en la que se simuló la firma fue "para un modelo 600" que tuvo que presentar en Hacienda, ha aseverado, según han informado a este periódico fuentes del caso.

Ante estas afirmaciones, el letrado de Javier López, que anunció la posibilidad de ejercer acciones legales ante las imputaciones que estaba realizando la testigo, le recordó que la subvención del Reindus se concedió en diciembre de 2016 y sus servicios profesionales fueron contratados en octubre de 2017, por lo que no encajaba que sostuviera que falsificaran la firma porque la subvención se había concedido un año antes. La testigo ha insistido en que esa fecha "estaban con algo de la subvención".

Según la testigo, los ex socios tenían un grupo de whatsapp llamado "desconexión", en alusión a la intención de "echar a Serrano" y ha dicho que incluso uno de ellos se jactó delante de ella de "haberse quitado de en medio" a Serrano, del que dijo "iba a destruir su carrera de juez" y lo insultó.

La secretaria de Serrano le dijo al juez al inicio de su declaración que había estado "sufriendo acoso y coacciones" por parte de los ex socios para que no acudiera a declarar en este juzgado y agregó que incluso le pusieron una querella por revelación de secretos que ha sido desestimada.

Más testigos

Además de la declaración de esta testigo, el juez ha citado para el 28 de septiembre a otros dos testigos, entre ellos el responsable de la empresa que emitió unas facturas proforma de las maquinarias que los investigados presentaron ante el Ministerio para solicitar la subvención.

En relación con estos hechos ya ha declarado un empleado de la notaría que intervino en la preparación de las escrituras de constitución de Biowood Niebla, quien señaló en su comparecencia que los tres investigados estuvieron en la notaría y él se encargó de la "redacción" de las escrituras y el notario le dio el visto bueno final.

El trabajador señaló que, según su criterio jurídico, a la hora de constituir la sociedad se podían aportar "facturas proforma" sobre la adquisición de la maquinaria, si bien a preguntas de las acusaciones indicó que no tiene una titulación en Derecho pero sí conoce la ley, afirmó el testigo, que no obstante hizo constar en las escrituras que se aportaban "facturas" y no "facturas proforma".

La acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez había solicitado con anterioridad la imputación en la causa del notario que intervino en las operaciones relacionadas con la petición de la subvención al Ministerio de Industria.

El notario A. S. F. declaró como testigo en mayo de 2021 ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, pero el abogado Francisco Tejado Vaca solicitó su imputación al considerar que podría haber incurrido en una presunta falsedad documental.