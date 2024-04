Ocho festivales de música en Andalucía para el verano de 2024 que no olvidarás

Ya está llegando el buen tiempo y con él, salimos más a la calle, nos apetece ir a conciertos, festivales y fiestas de las que podamos estar hablando todo el verano. Este verano 2024, Andalucía se convierte en el centro de la música con varios festivales que no te puedes perder. En el artículo de hoy vamos a ver algunos de estos festivales y donde se celebran. Quédate para no perderte nada y estar el día de los festivales a los que puedes ir este verano con tus amigos en familia o, porqué no, solo.

Festival de la Guitarra en Córdoba

El Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del día 3 de julio al día 13 de julio. Durante estos días Córdoba se convierte la capital mundial de la guitarra. Este año 2024 es su 43ª edición, en la que se celebran los 150° aniversario de nacimiento de Romero de Torres y los aniversarios de las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba y su casco histórico.

Icónica Sevilla Fest

Sevilla no trae este festival que se celebra desde el día 7 de junio hasta el 16 de julio. En la Plaza de España de Sevilla, este festival se celebra combinando la mejor música con la gastronomía local en ‘The Village’.

Festival Centolo Weekender 2024:

El Festival Centolo Weekender se celebra este 2024 los días 19 y 20 de julio y Granada acoge a este festival en la Pista Polideportiva de Cónchar.

EtnoSur en Alcalá la Real

Del 18 al 21 de julio. Irán muchos artistas como Oumou Sangar o Systema Solar estarán en Jaén para ofrecernos una experiencia musical única.

1001 músicas en Granada

Se celebra del 23 al 26 de julio. Con la Alhambra de fondo, este festival nos trae uno de los escenarios más espectaculares de Andalucía, con artistas como Diana Krall, Vetusta Morla, Amaral, etc.

Brisa Festival en Málaga

Se celebrará la 25 26 y 27 de julio con más de 20 artistas confirmados. Mikel Izal, el Kanka y Lori Meyers son algunos de los confirmados.

Matalascañas ‘Doñana Music Experience’

Entre el 12 de julio y el 16 de agosto, habrá música en vivo quistas como El Barrio o El Kanka.

Cabo de Plata en Barbate

Del día 27 al día 29 de junio, este festival incluye artistas como Beret, Rayden, Natos y Waor, etc. Está situado en Barbate, Cádiz.

Estos ocho festivales son una oportunidad única para vivir la música en directo y disfrutar de los paisajes que Andalucía tiene.