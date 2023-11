La energía eléctrica como motor del desarrollo económico

"Estamos en la década de la electrificación". Esta frase describe el argumento principal propuesto por José Bogas, consejero delegado de Endesa, en su discurso de ingreso en la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente. El primer ejecutivo de la compañía presentó la electricidad como aliada de la sostenibilidad y garantía de futuro en una intervención en la que con argumentos sólidos y datos corroboró la necesidad de implementar las energías renovables y las tecnologías no emisoras, como la nuclear. El acto contó con la presencia del consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz; Jorge Paradela, consejero de Industria Energía y Minas; el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero; el general director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Javier Hernández Antuña; el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega; así como decenas de invitados de los ámbitos empresarial, financiero, político y de la sociedad civil andaluza. La contestación fue realizada por Rafael Miranda, exconsejero delegado de Endesa y miembro de la academia desde 2022.

El salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría fue el escenario elegido para presentar el discurso La energía eléctrica: aliada del desarrollo económico sostenible en el que Bogas disertó sobre uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad actual, al tiempo que puso sobre la mesa la receta para que el futuro sea mejor. El ceo de Endesa defendió como tesis troncal de su discurso de ingreso en la prestigiosa institución que preside Antonio Pascual que "el planeta está en un claro proceso de cambio en el que la energía eléctrica tendrá un rol determinante y será motor de desarrollo económico".

Bogas dibujó el camino que habrá que recorrer en los próximos años en el que el modelo energético que se desarrolle deberá garantizar y preservar el capital ecológico, social y económico. La pasada década, expuso, fue la de la evidente transformación digital y la presente es, argumentó, la de la sostenibilidad. El consejero delegado de Endesa advirtió: "Quien no haya avanzado en esa transformación y no sea sostenible, simplemente no existirá". En otras palabras: "No habrá rentabilidad sin sostenibilidad, y sin desarrollo sostenible, no hay futuro".

La necesaria transformación energética debe ir de la mano de un proceso de cambio que tendrá la innovación como principal premisa. Por ello, incidió en que la sociedad deberá modificar sus hábitos de consumo y comportamientos: "Un futuro energético basado en la energía eléctrica limpia, sostenible y asequible es la mejor opción económica e industrial". A continuación, el ceo de la compañía hizo un repaso histórico sobre la generación de la energía y puso de manifiesto el elevado coste que la sociedad ha pagado hasta ahora. Bogas glosó el desarrollo social que supuso la Revolución Industrial pero poniendo también sobre la mesa los efectos que este crecimiento ha tenido sobre el medio ambiente: aumento de la temperatura global y amenaza para buena parte de nuestra biodiversidad. "El cambio climático ha dejado de ser un riesgo del futuro para convertirse en una amenaza del presente", advirtió.

Junto a la emergencia climática -el umbral de aumento de temperatura crítico para el ecosistema planetario de 1,5 grados respecto a la era preindustrial se superará en 2040 según los últimos informes disponibles- Bogas situó como aspectos clave de la evolución del sistema energético la seguridad de suministro (acentuada por la guerra en Ucrania) y la competitividad de esa energía para hacerla accesible a los clientes finales. En este punto, incidió en la imperiosa necesidad de avanzar hacia un New Green Deal: "Es urgente, por tanto, incrementar la ambición y el camino no es otro que el abandono del uso de los combustibles fósiles en nuestro sistema energético: gas, carbón y petróleo".

Una economía basada en tecnologías limpias

Tras repasar las iniciativas legislativas y de planificación que buscan hacer realidad un gran pacto verde en Europa y España, el directivo de Endesa enfatizó que los relatos cruzados y la carrera de tecnologías aspirantes a hegemonizar el modelo de energía limpia "va a ser intensa y la lucha, encarnizada". Bogas puso sobre la mesa una serie de estudios universitarios que analizan la evolución electricidad/crecimiento económico en España desde el año 1940 que aseguran que la producción eléctrica mediante fuentes de energía renovables y con fuentes no emisoras (nuclear) colabora con el crecimiento. Por el contrario, los esos mismos datos indican que la generación con combustibles de procedencia fósil aumenta la dependencia energética.

Por ello, Bogas defendió la electrificación de la economía basada en tecnologías limpias, alineadas con los objetivos de la ONU y la UE de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire. También por su colaboración a una mayor independencia energética y a la seguridad de suministro. Todo ello, resaltó, acompañado de inversiones en tecnologías que eviten cambiar la dependencia de la importación de combustibles fósiles por la de equipamientos para esas nuevas tecnologías limpias.

La apuesta por la energía nuclear contribuye a alcanzar los objetivos de descarbonización. Bogas también destacó el papel del hidrógeno verde como complemento de la electrificación para sectores industriales o sistemas energéticos insulares, mucho más dependientes y limitados, aunque con sus actuales limitaciones: "Un 78% de las demandas energéticas responsables de nueve de cada diez toneladas de CO2 que se emiten son electrificables con las tecnologías existentes hoy, y lo serán en un 99% con las tecnologías en desarrollo".

Bogas continuó su discurso exponiendo el elevado gasto que supone para España la importación de combustibles y explicó cómo se puede revertir esta situación para no depender en demasía de lo que pueda acontecer en los escenarios internacionales: "Entre 2017 y 2030, España habrá gastado si seguimos como hasta ahora 400.000 millones en importar combustibles fósiles y otros 100.000 millones en desarrollar infraestructuras energéticas. Un escenario de electrificación y alta eficiencia supondría rebajar la primera cifra a 300.000 millones y elevar la segunda a 200.000 millones, lo que supone que la mayor parte de estos costes se quedan en territorio propio reforzando la seguridad y minimizando los riesgos de tensiones geopolíticas".

Los objetivos de electrificación

Para no superar la barrera de los 1,5 grados Bogas señaló que se debe alcanzar el 50% de electrificación de la economía a nivel global en 2050. Actualmente Europa está en el 22% y España, un poco mejor: en el 24%. Tras detallar las grandes cifras que permitirían alcanzar esa cota del 50%, el consejero delegado de Endesa desgranó las condiciones permitirían abordar este gran salto en electrificación: una energía limpia y asequible, basada en fuentes renovables; una energía accesible y suministrada con calidad por una red eficiente y digitalizada; coordinación entre los agentes públicos y privados en la planificación y regulación; y, por último, combinar la competitividad para el cliente con la rentabilidad para el inversor.

En este sentido, fijó como muy importante la red de distribución eléctrica, una actividad regulada en la mayoría de sistemas eléctricos "cuya correcta planificación y remuneración será esencial". La red, recordó, permite encauzar el nuevo mix de generación limpio y soportar el incremento de consumo derivado de la electrificación de la economía.

Finalmente, asumiendo las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, cifró en 30 millones de nuevos puestos de trabajo los que generará hasta 2030 el enorme despliegue de energías renovables, y la industria que le dará soporte. El ceo de Endesa resaltó, en este sentido, las necesidades de formación para llevar a cabo una correcta transición de unas energías a otras sin dejar a nadie atrás.

Como conclusión, para abordar la emergencia climática y la tensión geopolítica, Bogas puso de relieve la necesidad de ir hacia ese modelo que asegure la independencia energética y la seguridad del suministro. Por ello, aseveró que las compañías que no pongan en el centro la sostenibilidad integral no tendrán futuro. "No basta con la voluntad. Ni siquiera que haya una apuesta tan clara de las principales empresas del mundo por un futuro mejor. Será determinante el marco político y legislativo que cree los entornos de trabajo y regulatorios para que esto sea posible. Tenemos un futuro lleno de oportunidades. Un futuro que considero que será eléctrico, sostenible e inclusivo, o no será. Nada de esto sucederá sin la competitividad de la energía final para el usuario y sin la rentabilidad de la inversión", concluyó.

En su contestación, Rafael Miranda se refirió a la visión inteligente y pragmática del discurso de Bogas, al que definió como "la mente más brillante del sector eléctrico español". Tras repasar su trayectoria vital y profesional repasó algunos de los puntos expuestos en el discurso, añadiendo algunas consideraciones a ese proceso de cambio y transformación expuesto por Bogas en el que la electrificación será la clave.