El ex director de la Faffe reconoce el pago en los prostíbulos pero asegura que devolvió el dinero "en todos los casos"

Pagó en cinco prostíbulos 32.556 euros con la tarjeta de la Faffe, pero devolvió el dinero "en todos los casos". El ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, que se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel, ha reconocido que utilizó de forma consciente la tarjeta de la fundación para el pago de estas cantidades en los clubes de alterne, pero ha defendido que siempre reintegró el dinero a la caja en efectivo que había en la entidad.

En su declaración en el juicio con jurado que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Sevilla, presidido por la magistrada Mercedes Alaya, el principal acusado ha señalado, a preguntas de la Fiscalía, que "son ciertos" todos los gastos realizados en los burdeles de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde se realizaron 43 pagos con la tarjeta que la Faffe que estaba a su disposición como director de la misma.

Fernando Villén ha enmarcado esas diez ocasiones -durante ocho años- en las que pagó con las tarjetas de la Faffe en los clubes de alterne dentro de las "actividades comerciales" que realizaba como responsable de la fundación, dentro de contactos para buscar la colaboración con empresas, y ha dicho que en el año 2004 este tipo de locales no tenían las "connotaciones peores" que se le atribuyen en la actualidad.

El principal acusado ha admitido que como ese gasto "no era justificable", sabía que tenía que devolverlo, y en este sentido, ha afirmado con insistencia a lo largo de su interrogatorio que repuso las cantidades. "Siempre y en todo caso devolví el dinero", ha afirmado Villén, que ha justificado que la devolución se hiciera en metálico en la caja de la Faffe porque no quería "alarmar a su familia", dado que su mujer tenía acceso a sus cuentas bancarias y no quería que conociera que había efectuado esos gastos.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto le ha preguntado por los 15 pagos realizados en una misma noche -entre el 22 y el 23 de marzo de 2010- en el prostíbulo Don Angelo, donde se realizó un cargo total con la tarjeta por importe global de 14.737 euros. Sobre este gasto, Villén ha dicho que le causó "sorpresa" y le resultó "chocante" porque la tarjeta tenía un tope de 3.000 euros, por lo que antes de que "se generara alarma en la dirección económico-financiera" de la Faffe, que dirigía la también acusada Ana Valls, decidió pagar el dinero en metálico, aunque ha admitido que esos "14.000 euros se gastaron".

El ex director de la Faffe se ha cuestionado cómo era posible que se superara el límite permitido de la tarjeta y aunque ha reconocido la totalidad de los 15 pagos, ha indicado que en este tipo de locales se "toman copas" y eso hace que una persona "no esté en pleno uso de sus facultades".

El acusado ha explicado que al día siguiente llamó incluso a la entidad bancaria, donde le dijeron que podría haber un "fallo en el sistema" y preguntó cuál era el "método más rápido para devolver el dinero" porque le daba "muchísima vergüenza" que aparecieran esos apuntes en la contabilidad de la fundación.

Para reintegrar ese dinero, ha continuado Fernando Villén, le pidió un "préstamo" a un amigo suyo porque no quería que figurara en la contabilidad de la fundación, aunque ha negado que ordenase a Ana Valls que no se contabilizara ese gasto. El dinero se lo entregó en un sobre al chófer de la Faffe, que lo llevó al día siguiente al dueño del Don Angelo.

En su declaración, Villén ha dado un dato relevante sobre la entidad de los fondos que manejaba la Faffe, que se dedicaba a impulsar las políticas de empleo a través de los cursos de formación, al asegurar que en siete años pudo llegar a efectuar él mismo retiradas de efectivo por un importe total de 350.000 euros.

La directora financiera desconocía el gasto en los burdeles

"Creo que Ana Valls se enteró por la prensa del uso de las tarjetas en lo clubes", ha añadido el ex director de la Faffe, que ha aseverado que "nunca" le dijo que había efectuado pagos con la tarjeta de la Faffe en los burdeles.

El fiscal también le ha preguntado por una factura de 2.514 euros por una comida para los trabajadores de la Faffe en la Feria de Abril de Sevilla y si no se utilizó esa factura para ocultar un pago de 2.000 euros en el Don Angelo, algo que ha negado.

La juez Mercedes Alaya, que preside el juicio, le trasladó al acusado una de las preguntas realizadas por los ciudadanos que componen este jurado popular -son cinco mujeres y cuatro hombres- respecto a si ese gasto correspondía a alguna actividad propia de la Faffe. Villén ha respondido que en todas las consejerías de la Junta "se daba una copa de Feria" y como habían tenido en aquella época "un trabajo infernal", decidieron dar esa comida, asegurando que se trataba de una "actividad de distensión de los empleados" que, a su juicio, forma parte de la actividad de la fundación.

"Muy arrepentido"

Por último y, a preguntas de su abogado defensor, Adolfo Cuéllar, el ex director de la Faffe ha dicho que está muy arrepentido por lo que hizo. "Siento un arrepentimiento muy grande y he pedido excusas a la ciudadanía y a la administración".

Fernando Villén ha concluido diciendo que como consecuencia de estos hechos ha sufrido un "deterioro" importante de sus relaciones públicas, personales, familiares, y se ha sumido en una depresión. El juicio continuará mañana con la declaración de la segunda acusada, la ex directora económico-financiera de la Faffe Ana Valls, que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.