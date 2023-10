5 motivos por los que Marbella sigue aumentando de turistas cada año

Marbella no para. Esta preciosa localidad malagueña sigue convenciendo a turistas internacionales y su número de visitantes no para de aumentar cada año. Este icono del turismo español alojó en sus hoteles este agosto 95.309 visitantes, lo que supone 8500 más que en 2022 (casi un 10 % más). Además, la llegada de turistas extranjeros, cerca de 70.000, se disparó en relación con el año pasado, que no llegó a 60.000.

El Reino Unido, como muchos de nuestros lectores habría podido ya deducir, se encuentra a la cabeza de la lista de turistas Marbella. Y no solo para el turismo, sino también como destino residencial. Solo en agosto, visitaron Marbella más de 100.000 turistas del Reino Unido. Otros países que también están muy interesados en Marbella y la Costa del Sol son Alemania, Países Bajos, Francia, Irlanda, Bélgica e Italia.

Pero ¿qué tiene Marbella que enamora? Enumeramos cinco claves por las que Marbella sigue siendo icono del turismo nacional

Marbella ha conseguido romper con la estacionalidad, algo muy difícil para otros destinos vacacionales, gracias a su continua oferta cultural, con numerosos eventos, festivales y monumentos históricos destacables. Su clima. Obvio, ¿verdad? Marbella ofrece al visitante nada menos que 320 días de sol al año (no vamos a decir cuántos días tiene el año, esa cuenta os la dejamos a vosotros), un paraíso para los amantes del buen tiempo y las actividades al aire libre. Su oferta hotelera. Marbella, poco a poco, está integrando dentro de su geografía un nuevo concepto de hoteles, como el Anfitrión Villas & Suites, que intenta ofrecer al visitante algo más que un lugar donde descansar. Por ejemplo, cada una de sus habitaciones se convierte en una galería de arte que ofrece una inmersión inédita al visitante; o, por ejemplo, el Marbella Coral Beach, en primera línea de playa de la Milla de Oro marbellí, de estilo mediterráneo e ideal para los que buscan privacidad, tranquilidad y experiencias atractivas.

La gastronomía local. Qué podemos decir de la gastronomía de la Costa del Sol que no se haya dicho ya… De influencia mediterránea, en Marbella vamos a poder encontrar desde el lujo más transgresor y dinámico, como el restaurante Skina, con dos estrellas Michelin y que celebra a gastronomía del sur, acompañándola de 950 referencias de vino… O el coqueto Casanis Bistrot, cocina creativa al estilo francés situado en un rincón con encanto, lleno de plantas y macetones. La noche marbellí. ¿Otro tópico? Qué le vamos a hacer, si la noche marbellí es un clásico de la fiesta. Sin embargo, también hay planes alternativos, como hacer un tour nocturno por la ciudad, contratar un velero para ver delfines al atardecer, ver un espectáculo de flamenco… y ¡como no!, visitar una de sus famosas discotecas, entre las que se encuentra la Olivia Valere Club, autodenominado templo de la noche en Marbella, o Pangea Club, con vistas panorámicas al puerto.

Marbella sigue enamorando año tras año al turista internacional y nacional por esto y por otros motivos. Si aún no la conoces, nunca es tarde para trazar un plan de huida y dejarse ver por una de las ciudades más chic del mundo.