La Policía Portuaria de Sevilla denuncia la falta de material de protección en su trabajo diario

La Policía Portuaria de Sevilla viene denunciando desde la semana pasada la falta de material de protección con que cuenta la plantilla para desempeñar sus labores diarias. El pasado domingo 15 de marzo, el jefe de Equipo de Policía Portuaria y delegado de Prevención trasladó al Puerto de Sevilla su "profunda preocupación" por el riesgo de la plantilla de contraer coronavirus al carecer del material adecuado, ya que no disponen en el servicio de "guantes, mascarillas protectoras, ni gel desinfectante de manos", pese a tener que estar en en el ejercicio de sus funciones en contacto con usuarios de distinta procedencia.

Asimismo transmitió su decepción por la falta de previsión del Puerto de Sevilla. "Esta situación debería haberse previsto por la empresa con la suficiente antelación al ser éste un colectivo de riesgo que está a diario en contacto directo con muchas personas" lamenta. Y en el escrito recalca que espero que se tomen las medidas oportunas con la mayor celeridad posible, "ya que estamos en estado de emergencia". Y añde que espera que la parte social de la empresa, a la que ya ha transmitido su preocupación, "exija legalmente responsabilidades, si existiesen, a quien o quienes corresponda".

La realidad es que los empleados de la Policía Portuaria únicamente cuentan con un par de guantes de látex para toda la semana y un bote de desinfectante para aplicarlo al volante, puertas y palanca de cambio de los vehículos, así como para los pomos y teclados de las instalaciones y equipos informáticos. Tampoco disponen de desinfectante para manos ni mascarillas.

En un escrito (comunicado de riesgo) enviado el domingo 15 de marzo a la Unidad de Seguridad, Prevención y Protección un policía portuario recalca su preocupación por la situación y porque la plantilla no se ha sometido a vigilancia alguna ni se hayan realizado controles a los trabajadores.

Denuncia a Puertos del Estado

La situación de la Policía Portuaria se extiende a nivel nacional. José Manuel Pérez-Vega, secretario Federal del Sindicato Marítimo Portuario FeSMC UGT, ha enviado al presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, un escrito con la preocupación en relación a los protocolos que se siguen ante el coronavirus.

En el escrito explica que en una reunión, el pasado día 10 de marzo, del Comité de Seguridad y Saludde Puertos del Estado se tomaron las medidas preventivas adecuadas para afrontar la compleja situación provocada por el coronavirus. Y que dos días después de este encuentro este organismo remitió un protocolo general de actuación a las diferentes Autoridades Portuarias que debían de adaptar a sus circunstancias particulares.

Sin embargo, Pérez-Vega lamenta que "se están produciendo algunas disfuncionalidades que queremosponer en su conocimiento a los efectos oportunos" según le trasladan trabajadores y trabajadoras de lasAutoridades Portuarias y de las empresas prestadoras de servicios en el ámbito del dominio público portuario.

En primer lugar, el responsable de UGT cita que en el personal de las Autoridades Portuarias que tiene que interaccionar con otros trabajadores o con diversos usuarios del puerto, "los medios de protección y los protocolos de actuación difieren ostensiblemente en función del Puerto de que se trate y no de las particularidades de la actividad del mismo". Y destaca "la dotación de medios de protección muy dispar para la Policía Portuaria o la insuficiencia de pautas claras en algunos protocolos de actuación o lafalta de comunicación y coordinación con los Comités de Seguridad y Salud".

En segundo lugar, menciona el caso de algunas empresas que prestan servicios en los puertos, en las que "se están produciendo circunstancias que no son las más aconsejables para minimizar los riesgos que supone enfrentarse a una pandemia de estas características, de acuerdo con las medidas preventivas trasladadas por las autoridades administrativas". Y pone el ejemplo de que "en determinados centros portuarios de empleo, existe solape entre trabajadores de diferentes turnos, no se procede a desinfectar los medios mecánicos entre turnos o no se dota de los medios de protección individuales adecuados".

Desde el Sindicato Marítimo Portuario de FeSMC UGT, además de dar traslado de este escrito a los distintos miembros de Comités de Empresa, Secciones Sindicales y Delegados de Prevención de nuestra Organización para que obren en consecuencia, solicitan a Puertos del Estado, en cumplimiento de la función de coordinación del Sistema Portuario de Titularidad Estatal que la Ley de Puertos le otorga, le pide que investigue dichas circunstancias y ordene a las Autoridades Portuarias que se adopten todas las medidas preventivas que eviten, en la medida de los posible y de acuerdo a las instrucciones yrecomendaciones emanadas de las diferentes autoridades, los riesgos para todos lostrabajadores y trabajadoras.