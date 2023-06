El chófer de Villén: "He llevado sobres a las consejerías pero nunca a la esquina" de un burdel

Juan Carlos C. M., el que fuera chófer del ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha mostrado este jueves su extrañeza ante la petición de Villén de que llevara un sobre con dinero al club Don Angelo para devolver los 14,737 euros que la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 se había gastado con la tarjeta de la fundación. El que fuera conductor del ex alto cargo ha explicado que a lo largo de su trayectoria profesional ha llevado sobres a muchos sitios, como "a las Consejerías de la Junta de Andalucía y a los juzgados, pero eso es excepcional, porque es una esquina" de un burdel.

Durante su declaración en la cuarta sesión del juicio con jurado popular que se celebra por el uso delictivo de las tarjetas de la Faffe, el chófer del ex director de la fundación ha explicado que recuerda la entrega del sobre, si bien no exactamente cuando se produjo la petición por parte de su jefe. Así, en un primer momento ha dicho que Villén le pidió que entregara un sobre, cuyo contenido desconocía pero "se lo imaginaba" -en alusión al dinero en efectivo-, cuando volvían precisamente desde el prostíbulo a la vivienda del ex alto cargo, que reside en San Fernando (Cádiz), pero a continuación ha indicado que la petición se la pudo hacer al día siguiente, a través de una llamada telefónica.

El conductor, que ha dicho que hasta ese momento no había realizado la entrega de ningún sobre en un club de alterne, ha añadido que Villén pudo telefonearle a su casa al día siguiente de aquella visita al Don Angelo pidiéndole que fuera a su domicilio para recoger el sobre. Juan Carlos C. M. sí ha precisado que Villén le entregó el sobre en la puerta de su casa, en la calle. Se trata de un "sobre cerrado" de tamaño "medianito" y, aunque no sabía el contenido del mismo, "imaginaba lo que había dentro", ha precisado.

Las indicaciones que le dio el entonces director de la Faffe consistía en que regresara al club donde había estado la noche anterior, donde habría "una persona esperándole en la puerta". Y así ocurrió, entregó el sobre y regresó a Cádiz, ha señalado el conductor, que ha indicado que la noche de aquella visita al local de alterne Villén iba solo, al tiempo que ha explicado que cree que era "la primera vez" que lo llevaba al Don Angelo.

En cualquier caso, el conductor ha dicho que "no hablaba de termas personales" cuando se le ha preguntado por el traslado de Villén al club y ha mostrado su extrañeza por la entrega del sobre, recordando que ha llevado sobres a muchos sitios, desde las Consejerías de la Junta de Andalucía a los juzgados, pero la petición para llevarlo a un burdel es "excepcional", porque tenía que dejarlo literalmente "en una esquina" de una calle y cerca de un local de este tipo.