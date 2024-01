El juez Vilaplana imputa al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha imputado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, en relación con la investigación que se inició en el año 2016 sobre cuatro ayudas de la formación concedidas a la empresa Aulacen Cinco. En un auto que tiene 87 folios, el magistrado ha citado a declarar a Velasco el próximo 27 de febrero, y también cita el 5 de marzo también como investigado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que actualmente está en prisión cumpliendo condena por el caso de los ERE, y a los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García Martín.

El instructor ha citado a declarar a un total de diez investigados los días 27 de febrero y 5 de marzo, mientras que los días 13, 14 y 20 de febrero, el magistrado ha citado a declarar a un total de 16 testigos, según refleja el auto facilitado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el auto, el juez también ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte los atestados elaborados en relación a los denominados "entramados empresariales" de varios investigados en la causa de formación, como el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- y Rafael Velasco.

También ha ordenado que se realice una consulta telmática sobre el mantenimiento o cese de la actividad económica de la empresa Aulacen Cinco, que recibió cuatro subvenciones de la Dirección General de Formación por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros entre los años 2006 y 2009, respectivamente.

Por último, el instructor ha acordado ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de esta pieza de la macrocausa de la formación por otros seis meses adicionales, que se cumplirán el 28 de junio de 2024.