El juez Vilaplana divide la macrocausa de los avales de la agencia Idea en 19 piezas separadas

En el auto dictado ahora, que tiene fecha del 21 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico, el juez precisa que la investigación se refiere a la presunta perpetración de delitos de prevaricación y malversación vinculados con la indebida concesión de ayudas de salvamento y reestructuración a empresas, "sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello", según los términos contenidos en la Orden de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la junta de Andalucía de 5 de noviembre de 2008 -y órdenes sucesivas-, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía para los años 2008 y 2009.

También se investiga, prosigue Vilaplana, la "irregular concurrencia de aquéllas ayudas con otras sociolaborales o ayudas a empresa concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía y abonadas por la propia Agencia IDEA (habiéndose identificado hasta 19 empresas en que concurriría dicha circunstancia)". De modo que, según se deduciría de lo actuado, "por parte de los responsables y personas vinculadas a la Agencia IDEA -o a la correspondiente Consejería de Adscripción- se habría utilizado de manera ilícita la figura de los avales (su concesión y ejecución), previstos y reglados como incentivos para empresas en crisis en la referida Orden de 5 de noviembre de 2008 -y sucesivas-, como medio para hacer llegar fondos públicos a determinadas empresas de manera absolutamente arbitraria e injusta".

En la macrocausa de los avales hay 25 ex altos cargos investigados, entre ellos el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler y el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román.

Ahora el juez Vilaplana ha acordado la división de esta macrocausa en 19 piezas separadas, al estimar que la "simplificación, activación del procedimiento y dilación del proceso son, precisamente, los elementos a considerar en orden a la formación de piezas separadas, en particular, en el contexto procesal de las calificadas -sin duda, así resulta la presente- como macrocausas”. Y atendiendo a tales parámetros, concluye que la "apertura o división de piezas/causas separadas del presente procedimiento resulta una medida procesal pertinente, procediendo así la apertura de una causa por cada una de empresas investigadas, y que tendrá por objeto el análisis de la totalidad de las ayudas concedidas, respectivamente, a cada una de ellas".

La división en piezas resulta imprescindible, según el magistrado, porque "nada aconseja vincular la suerte y desarrollo de la presente instrucción jurisdiccional a la inicial conjunta incoación de un único procedimiento, ni nada aconseja mantener la unidad de éste", dado que como ocurrió con los ERE sería impensable hacer un único procedimiento con el centenar de piezas separadas y los medio millar de investigados que ha generado este caso.

Las 19 piezas en las que queda dividida la macrocausa de los avales son las siguientes: