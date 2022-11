Las UCI pediátricas y neonatales se llenan de niños con bronquiolitis en Andalucía

La explosión de casos de bronquiolitis, con un pico de casos registrado a principios de noviembre, se ha sumado al imprevisto aumento de otras infecciones víricas de tipo respiratorio en la población infantil en los hospitales andaluces. Las Urgencias y las UCI Piedíatrica y Neonatal están completas. La mayoría de los pacientes son niños que sufren infecciones respiratorias. Los servicios públicos de salud y en sus profesionales en esta área tan sensible soporta una fuerte tensión desde hace días.

"Las urgencias pediátricas han aumentado en un 35%-40% frente a los casos registrados noviembre del año pasado en los hospitales andaluces, tratándose de una situación generalizada y que afecta a todo el ámbito nacional", explica la doctora María Jesús Sánchez Álvarez, Secretaria de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) y jefa de Urgencias Pediátricas del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

Cambios de 'comportamiento' de los virus

"Los niños siempre han tenido infecciones víricas respiratorias y habitualmente se distribuían en los meses más fríos, pero este año hemos observado cambios epidemiológicos", advierte la doctora Sánchez Álvarez, al apuntar que "no se puede prever" cómo transcurrirá este invierno en las áreas hospitalarias dedicadas a los más pequeños. "Hemos tenido un pico de bronquiolitis en este mes de mayo, algo que nunca había ocurrido antes de la pandemia", asevera la pediatra.

La bronquiolitis provocada por el virus respiratorio sincitial afecta a los lactantes (0 a dos años) y, hasta la irrupción del Covid-19, solía proliferar cada mes de diciembre. Los cambios inducidos por la pandemia han impactado en el comportamiento de este y otros virus típicamente invernales. De modo que el virus respiratorio sincitial ya no sigue los patrones estacionales habituales, lo cual impide prever con certeza cómo evolucionará esta infección los próximos meses.

Hasta la llegada del Covid-19, las enfermedades respiratorias en la población infantil comenzaban habitualmente en octubre y perduraba hasta febrero coincidiendo con el periodo invernal. Este año, sin embargo, se han producido picos de bronquiolitis en primavera (mayo) y en otoño (noviembre), dejando incluso casos durante el verano en Andalucía.

"No podemos prever cómo serán las epidemias. Lo que ha ocurrido con el virus respiratorio sincitial seguramente pasará después con el virus de la gripe. Esperamos que la gripe comience en diciembre pero no lo podemos confirmar porque no tenemos experiencia. Lo que ha ocurrido durante la pandemia ha sido un experimento epidemiológico", considera.

Niños sin inmunizar

El SARS-CoV-II, y las medidas para su contención como el confinamiento y las mascarillas, hizo desaparecer los virus que solían proliferar antes de la pandemia, como la gripe y el virus respiratorio sincitial, entre otras infecciones respiratorias. "Desde que se quitaron las mascarillas, han comenzado a resurgir estos virus, pero ahora no siguen la epidemiología estacional habitual", asevera la experta.

Además, los niños más pequeños no han tenido oportunidad de inmunizarse al reducirse su exposición a los gérmenes causantes de infecciones respiratorias y otros problemas de salud.

"No sabemos porqué pero el nicho ecológico ha cambiado; los niños no se han inmunizado. Incluso por ejemplo una embarazada pasa anticuerpos al bebé y, como no hemos tenido contacto con estos virus, esos más niños pequeños tampoco lo han tenido. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado la estacionalidad de las epidemias", explica la secretaria de la SEUP.

Educación en el uso de los servicios públicos

La nueva realidad epidemiológica se suma a los cambios sociales vinculados a la pandemia. "Ahora la población siente la necesidad de inmediatez para solucionar los problemas. Los pediatras vemos un cambio generacional: Los padres ven que empieza la fiebre y van al pediatra, si al día siguiente la fiebre sigue, vuelven a ir al pediatra. Hay procesos que necesitan su tiempo", asevera la doctora Sánchez Álvarez apelando a la necesidad de "reeducar a los padres" en el uso de la sanidad.

La sociedad exige respuestas inmediatas a casi todo, y se incluyen los problemas de salud. "El sistema sanitario tiene que asumirlo pero las respuestas tan inmediatas no se puede dar y ni siquiera se puede predecir", concluye.

Son necesarios más profesionales

El déficit endémico de profesionales en la Atención Primaria, sin capacidad para dar respuesta adecuada a la demanda asistencial impacta en los servicios hospitalarios. Los pacientes sufren retrasos en las unidades de Urgencias Pediátricas de España, debido no sólo a la proliferación de virus, sino también a los problemas de recursos humanos y de espacio en las propias unidades de observación, en plantas hospitalización, así como en las camas de cuidados críticos.

La Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), sociedad de especialidad integrada en la Asociación Española de Pediatría (AEP), ya lo advirtió hace días al mostrar "preocupación e incertidumbre por el incremento inesperado del volumen asistencial en las urgencias pediátricas en todo el territorio español en los últimos meses y los retrasos que está ocasionando en la atención de los pacientes".

Planes de Contingencia

Los pediatras consideran necesaria la puesta en marcha de planes de contingencia, que contemplen medidas tanto estructurales como de recursos humanos:

Crear espacios donde ubicar a los pacientes pediátricos a la espera de tener camas en hospitalización o en las unidades de críticos

de tener camas en hospitalización o en las unidades de críticos Habilitar salas de pre-altas , donde los menores puedan esperar en condiciones adecuadas

, donde los menores puedan esperar en Incorporar pruebas de detección rápida de virus respiratorio sincitial (VRS), gripe y Covid (point of care) y de ecografía pulmonar a pie de cama con el fin de agilizar el circuito asistencial

con el fin de agilizar el circuito asistencial Refuerzos de personal sanitario a todos los niveles

Los pediatras de urgencias son profesionales con una gran versatilidad, ya que atienden pacientes con motivos de consulta muy diversos en muy poco tiempo. "Es importante que los refuerzos en los periodos de mayor sobrecarga asistencial sean con personal competente tanto de pediatras como de enfermería", explica la sociedad científica.