Planas pide esperar al aforo nacional de aceite de oliva para ver cómo evoluciona el precio

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha pedido esperar a los datos del aforo nacional del aceite de oliva que deben conocerse dentro de un mes para ver cómo evoluciona el precio de venta al público de este producto y ha confiado en que la próxima campaña sea "un poco mejor" aunque ha subrayado que "es muy temprano para decirlo". Planas se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, minutos antes de recibir en Córdoba a las delegaciones que asisten a la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea.

El titular de Agricultura se ha referido a las últimas lluvias para señalar que "el agua siempre es bienvenida" aunque ha lamentado que en varias zonas de España "lo ha hecho de forma muy extrema" y ha subrayado que "la realidad es lo que tenemos, cambio climático, porque hace cuatro meses que no llovía en Andalucía y ahora lo hace con intensidad, pero en todo caso siempre la lluvia es bienvenida".

Preguntado por cuándo podrán notar los consumidores la bajada del precio del aceite, Planas ha señalado que, "como he dicho en más de una ocasión, es una correlación entre oferta y demanda, entre cantidad de cosecha y después el precio que se fija", por lo que ha deseado que la próxima campaña "sea un poco mejor" aunque ha admitido que "es muy temprano para decirlo".

"Dentro de un mes podremos hacer un aforo nacional en el que Andalucía es la parte fundamental con más del 80% y a partir de ahí podremos ver cuál es la perspectiva", ha añadido el ministro en funciones, que ha subrayado que "estamos ante un efecto colateral ya no de una sequía sino de un periodo muy largo, porque hay que pensar que en los últimos 20 años la media ha sido de un 12% menos de lluvia en el conjunto de España".

En este sentido, ha destacado que la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea va a abordar precisamente el uso de "las nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra los efectos del cambio climático porque tenemos que adaptarnos a esa situación y conseguir que nuestra producción vegetal se vea lo menos afectada posible por el cambio climático".

Cuestionado por unas recientes declaraciones en las que afirmó que en cuanto empezara a llover bajarían los precios del aceite de oliva, Planas ha precisado que "lo que dije simplemente es que hay una correlación entre la lluvia, la producción y el resultado, cada uno saca las conclusiones que quiere". "Desde luego, cualquier agricultor sabe eso, quien no es agricultor puede tener la opinión que quiera", ha añadido.

Sostenibilidad competitiva

El ministro en funciones también ha subrayado la importancia "fundamental" de garantizar "ingresos dignos" para los agricultores y ganaderos dentro de la UE. "No hay sostenibilidad de la producción de alimentos sin que quienes lo producen puedan tener ingresos dignos. Siempre he dicho que la sostenibilidad está basada en la rentabilidad, es lo que yo llamo sostenibilidad competitiva. Si no hay rentabilidad de las explotaciones, no hay sostenibilidad posible", ha explicado.

Ha valorado que se están "dando pasos muy importantes" con el pago a partir del 16 de octubre de la nueva PAC con 4.875 millones de euros solo de ayudas directas y tres de cuatro agricultores han hecho una declaración incluyendo los nuevos ecoesquemas "que son un progreso no solo para ingresos adicionales sino también para preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático". Finalmente, Planas ha señalado que su continuidad como ministro de Agricultura no es su "preocupación", sino el "hoy y mañana inmediato".