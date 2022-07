El PP asegura que la atención sanitaria "está garantizada" en verano en Andalucía pese a la falta de médicos

La vicesecretaria general de Sociedad del Bienestar del Partido Popular, Rocío Sánchez, ha destacado este domingo que la atención sanitaria de cara a la época estival "está garantizada" porque gracias al Plan Verano impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno la región "contará con los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los centros sanitarios".

Sánchez ha recordado a través de un comunicado que el SAS ha ofertado más de 18.000 contratos para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios en Andalucía, una medida a la que hay que sumar también los 12.000 profesionales de refuerzo covid que fueron renovados en el mes de abril y que siguen realizando su actividad ordinaria. No obstante, el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, reconoció hace unos días que no habrá médicos (tampoco enfermeros) suficientes para cubrir todas las plazas ofertadas, ya que no hay profesionales en las bolsas de empleo de Andalucía ni de otras comunidades.

La vicesecretaria del PP ha señalado que el volumen de contrataciones que se oferta este año es similar al del año anterior y destaca que con estos profesionales se mantendrán en funcionamiento durante el verano los 1.511 centros de atención primaria de la comunidad autónoma. Respecto a estos centros, ha asegurado que el 86,1% de los que habitualmente tienen horario de tarde mantendrán su actividad en ese horario y se muestra convencida que se logrará el objetivo de "asegurar una atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia".

Además, ha apuntado que de los 18.000 contratos a profesionales sanitarios, cerca de 1.300 son para profesionales médicos, casi 7.700 para enfermería, más de 700 de Formación Profesional (FP) Técnico Superior, más de 2.800 de FP grado medio, más de 1.300 de personal de gestión, más de 300 para mantenimiento y más de 2.700 profesionales de Hostelería, Servicios y Atención Social.

Por último, Sánchez ha considerado que "aquellos que dejaron nuestra sanidad bastante maltrecha no pueden darnos lecciones en esta materia" y ha concluido que "aunque siempre hay cosas que mejorar, las políticas del Gobierno de cambio funcionan y la ciudadanía está satisfecha con ellas, como quedó demostrado el 19J".