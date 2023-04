Nieto señala sobre el ingreso en prisión de Griñán que la Justicia "tiene que ser igual para todos los ciudadanos"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha afirmado este jueves sobre el posible ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán que para que la Justicia funcione "tiene que ser igual para todos los ciudadanos".

Nieto, que ha intervenido en el Foro Joly Andalucía, ha sido preguntado por la situación en la que se encuentra actualmente José Antonio Griñán, enfermo de cáncer de próstata, tras la reciente decisión de la Audiencia de enviar a prisión al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -que también está enfermo de cáncer y está ya cumpliendo su condena en la prisión de Puerto III-, el consejero andaluz de Justicia ha recordado que en España hay muchos presos "con enfermedades graves" que están cumpliendo condena y hay un sistema de sanidad penitenciaria "con muy buenos profesionales".

Así, ha considerado que si alguien pretende decir que "si se tiene una enfermedad grave no se debe entrar" en prisión, se estaría "abriendo un melón muy complicado", ha afirmado Nieto, que ha confiado en que "mejore" la salud del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE. En cualquier caso, Nieto ha subrayado que si finalmente no se cumple la condena -Griñán es el único de los ex altos cargos que aún no ha entrado en prisión- se estaría trasladando un "mal mensaje" a la ciudadanía porque que en las cárceles españolas "hay miles de personas con enfermedades graves", ha insistido.

Sobre la recuperación de los 680 millones de euros que según la Justicia se destinaron al pago de las ayudas de los ERE mediante un procedimiento ilegal, Nieto ha asegurado que la Junta de Andalucía sigue manteniendo la "reclamación íntegra" de las cantidades en el proceso judicial.

El titular andaluz de Justicia ha añadido que la Junta "no va a renunciar" a la recuperación de estas cantidades que se repartireron de forma "lamentable", ha concludio.