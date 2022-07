Moreno busca consejeros para dar "frescura" al Gobierno de la Junta

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes de que ya está puliendo la estructura de gobierno que ha diseñado y ahora trabaja en posibles consejeros, ya que algunos de los actuales van a repetir pero también habrá nuevas incorporaciones para dar "frescura" al Ejecutivo de la mayoría absoluta.

Moreno quiere "refrescar este Gobierno para poder asumir los retos que tenemos por delante, que son complejos, como es el reto de la hiperinflación", según ha dicho a los periodistas tras asistir al tercer acto institucional de homenaje a los fallecidos la covid celebrado en el Patio de la Armería del Palacio Real. Su toma de posesión será el próximo sábado 23 de julio en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta

Ha explicado que lo primero que ha hecho es diseñar la estructura del nuevo Ejecutivo andaluz, para que sea "eficaz" y "acorde con las necesidades que tiene Andalucía", al tiempo que trabaja en la búsqueda de posibles consejeros que entrarán en su Ejecutivo.

Por otro lado, ha justificado la cesión a Vox de una vicepresidencia en la Mesa del Parlamento andaluz por parte del PP porque él entendía que al quedarse dos grupos sin representación a los populares correspondía tener este "gesto" con Vox y a los socialistas con Por Andalucía, cubriendo así todo el arco parlamentario en la Mesa.

"Yo hice ese gesto para demostrar que la mayoría absoluta no significa que no podamos ceder y en el futuro acordar, y entendí que con la tercera fuerza política en el Parlamento de Andalucía había que hacer ese gesto", ha señalado. Vox consiguió su lugar gracias al PP pero el PSOE no cedió ningún puesto en la Mesa, de modo que a él le "decepcionó un poco" que el Partido Socialista no hiciera lo mismo con Por Andalucía.

Moreno ha agregado que espera que "el resto de grupos parlamentarios entienda que la gente quiere que acordemos, que sumemos, que somos más fuertes cuando nos entendemos", y al respecto ofrece "mano tendida para todas las fuerzas políticas", y espera, desea, y quiere "confiar" en que los demás grupos entiendan que "una mayoría absoluta no significa oposición absoluta", y realicen "una oposición inteligente, y pensando en los ciudadanos".