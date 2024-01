El Juzgado Militar de Sevilla imputa al capitán y dos mandos subordinados por la muerte de los dos militares en Cerro Muriano

El capitán y dos mandos subordinados del Regimiento de la Intería "La Reina II", con base en Cerro Muriano, han sido imputados por el juzgado Togado Militar Territorial número 21 por las muertes del soldado sevillano, Carlos León; y el cabo cordobés, Miguel Ángel Jiménez, durante unas maniobras el pasado 21 de diciembre. Según adelantó COPE, del Sumario se desprende que el Juez Togado ha decretado elevar las Diligencias Previas a Sumario por la presunta comisión de un presunto delito "contra la eficacia del servicio", tipificado en el artículo 77 de Código Penal Militar.

Es decir, el capitán, un teniente y un sargento, pasan a tener la condición de investigados quedando los mandos superiores, de esta manera, libres de cargo. Según el juez, existe, en principio, una relación de causalidad entre la posible falta de idoneidad de las medidas de seguridad empleadas en el ejercicio de maniobras y el trágico resultado. Los fundamentos en los que se sostiene el juez afectan al uso incorrecto de una cuerda como línea de vida "que no cumplió sus funciones" y a que tampoco lo hicieron las mochilas que portaban, puesto que muchas de ellas no reunían los requisitos de estanqueidad necesarios para que el ejercicio se llevara a cabo como estaba planificado y no sirvieron para proporcionarles flotabilidad en el agua, además de que portaban en su interior una mina de instrucción de 3,5 kilos que no fue retirada en el momento de realizar el ejercicio.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba, a cargo del magistrado José Luis Rodríguez Lainz, ha dictado un auto de inhibición en favor del Juzgado Togado Militar de Sevilla. Según el auto, al que ha tenido acceso COPE, el juez se ampara en varias razones, como la consideración de "la cualidad de militares de las personas implicadas en los hechos, bien como víctimas, bien como posibles presuntos autores y que los hechos ocurren en unas instalaciones militares. No encontramos por ello, a la vista del estado de la investigación, razón alguna que permita mantener la competencia de este Juzgado para continuación del conocimiento de la causa".