La Junta llama a la responsabilidad y el diálogo ante las movilizaciones en sanidad

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha hecho un llamamiento al "diálogo" y a la "responsabilidad" ante las movilizaciones en protesta por la situación de la sanidad pública. Fernández-Pacheco ha señalado que el Gobierno andaluz es "absolutamente respetuoso con la posición que adopte cualquier sindicato", pero ha pedido que se valore el esfuerzo realizado por el Ejecutivo que preside Juanma Moreno en materia sanitaria.

Ante las movilizaciones, ha pedido "diálogo, consenso, acuerdos" y también "responsabilidad" ante la situación: "con una pandemia que no se ha ido, con unos contagios que están subiendo, no de forma alarmante todavía, pero sí de forma significativa".

El titular de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha expresado su confianza en que las movilizaciones "no lleven a un colapso de la sanidad, cuya única consecuencia sería el perjuicio al paciente". Tras señalar que los sindicatos están "en su derecho de protestar", ha defendido que "es justo del mismo modo hacer un análisis" de la sanidad pública en los últimos años, "de donde venimos y donde nos encontramos". "No valorar todo el esfuerzo que se ha hecho, e intentar escenificar que la sanidad andaluza sigue siendo el caos que era antes de 2018, simplemente no obedece a la realidad", ha subrayado.

Desde 2018, la inversión en sanidad pública, especialmente en Atención Primaria, ha crecido en Andalucía un 44 por ciento, ha asegurado Fernández-Pacheco, quien ha incidido en que "nunca antes había habido tantos profesionales sanitarios como hay ahora". En el mismo sentido, ha dicho que el pasado verano hubo "el pico más alto" de trabajadores sanitarios de la historia de Andalucía, con más de 130.000, al tiempo que se ha mejorado la retribución que reciben por las guardias y se han construido más hospitales y centros de salud "que nunca".

¿Quiere decir que la sanidad pública en Andalucía es un sistema perfecto? Pues evidentemente no, ninguno lo es", ha recalcado el portavoz, quien ha sostenido que por este motivo el Ejecutivo andaluz sigue invirtiendo en este ámbito y tiene "los canales abiertos de interlocución".