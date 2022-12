La Junta abonará 46,7 millones de euros a Pascual por la asistencia sanitaria

Reprobación del portavoz por pedir un cambio de Gobierno

Las declaraciones del portavoz Ramón Fernández-Pacheco en las que criticó la “marcha de la política en España” y solicitó abiertamente “un cambio de Gobierno”, motivaron que en la tarde de ayer, el PSOE anunciara la intención de pedir su reprobación en el Parlamento, algo que no saldrá adelante. En concreto, el portavoz se quiso referir a la "difícil situación política en España. Nos indigna porque en política no todo vale. Pedro Sánchez debilita el estado de Derecho, un ataque a la democracia, a las instituciones. Todo vale para seguir en el Gobierno, incluso transgredir su programa electoral. Se trata de dinero de los ciudadanos y su malversación es un delito de corrupción política que debe ser perseguida. Estas decisiones no se adoptan por interés general, sino solo debidas a su interés político. Incluso lo han dicho dirigentes socialistas, muchos de ellos andaluces. Pedimos que alcen la voz en contra de la idea de Pedro Sánchez, que no se conviertan en una sucursal. La situación es insostenible y es hora de un cambio de Gobierno".