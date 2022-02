Imbroda: "Salud no me ha dado ninguna indicación sobre las mascarillas en los recreos"

El debate sobre el uso de las mascarillas en los recreos escolares sigue latente. Una incertidumbre a la que se ha sumado este martes el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien en una visita a un instituto de Sevilla ha admitido que no ha recibido ninguna indicación de la Consejería de Salud y Familias al respecto.

Durante una intervención en el IES Ramón del Valle Inclán, en la capital andaluza, el consejero ha sido preguntado por la posibilidad de que desde esta misma semana los alumnos puedan prescindir de las mascarillas en los recreos, a lo que ha respondido que "vivimos en una época de rumorologías y globos sonda".

"Nadie de la Consejería de Salud me lo ha comunicado. No me han dado ninguna indicación", ha referido Imbroda, que se ha limitado a informar de que esta tarde se celebra un consejo de ministros en el que, presumiblemente, se abordará esta cuestión.

La posibilidad de que deje de ser obligatoria la utilización de la mascarilla en los recreos y otros espacios al aire libre de los centros educativos ya surgió el pasado otoño, poco después de que comenzara el curso, cuando el nivel de contagios era muy bajo. En aquel momento Imbroda se mostró en contra de tomar este tipo de decisiones con demasiada rapidez: "Andalucía no va a entrar en la carrera por ver quién es la primera en quitar las mascarillas".

La llegada de la sexta ola, protagonizada por la variante ómicron, aparcó este debate que se retoma ahora, cuando la incidencia tiende otra vez a la baja y en el momento en que el Gobierno también permite prescindir de la mascarilla en la calle.