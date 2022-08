Espadas estrena curso con una crítica al "Gobierno que no arranca, sólo nombramientos"

"Este es un Gobierno que no arranca, sólo nombramientos y nombramientos". El líder andaluz del PSOE, Juan Espadas, ha comenzado este miércoles el curso en el Parlamento andaluz, donde ha afeado al Ejecutivo de Juanma Moreno que no haya aprobado ningún plan para aliviar los efectos de la inflación en los andaluces. Tal como ha explicado el socialista, el nuevo Gobierno ha completado las nuevas estructuras del Ejecutivo, ha realizado nombramientos, pero la actividad legislativa ha consistido en volver a enviar al Parlamento proyectos que se quedaron en el aire en la anterior legislatura. También es cierto es que este Gobierno no tiene más de un mes de vida.

Espadas comienza la legislatura más complicada a la que el PSOE hace frente desde la creación de la Cámara autonómica. No sólo no forma parte del Gobierno de la Junta, es que no es el mayoritario en el Parlamento y tiene en frente a un PP con mayoría absoluta. En este estreno de curso, Espadas se ha referido al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como "consejero de Simplificación Administrativa", que también es uno de los epígrafes de su departamento. No tan vistoso, claro, pero Espadas ha querido subrayar que Sanz no es el portavoz del Gobierno andaluz ni Juanma Moreno lo ha nombrado aún.

El PSOE ha creado 13 equipos de cinco parlamentarios cada uno para controlar la actividad de cada una de las consejerías del Gobierno de Moreno. Según Espadas, será "un control de 360 grados". Las comisiones parlamentarias se constituyen este jueves, son 20, y al PSOE le corresponde por un acuerdo tácito con el PP un total de cuatro presidentes. Mario Jiménez, Gaspar Llanes, José Luis Ruiz Espejo e Josele Aguilar serán los presidentes de comisión.

La mayor crítica de Espadas al Ejecutivo andaluz es la de la anterior legislatura, que es un Gobierno que se constituye para hacer oposición al de Pedro Sánchez. Ante ello, solicitó una reunión con Juanma Moreno para acordar un plan contra la inflación, complementario al nacional. Pero no ha habido respuesta.