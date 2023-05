¿Qué diferencia al voto en blanco, voto nulo y la abstención?

Hay muchos ciudadanos que no tienen claro a qué partido político quieren votar en estas elecciones municipales del 28 de mayo y por eso en sus mentes estos días ronda la idea de qué opción es mejor su votar en blanco, voto nulo o abstención. Pues antes de decantarse por algunas de las res, lo mejor que se puede hacer es informarse qué consecuencias tiene cada uno de estos votos y cómo afectan al desenlace final de las elecciones.

Voto nulo

El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial, o si dentro del sobre se incluye algún objeto o símbolo 'de más' (por ejemplo, cuando el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas -si las dos son de la misma, se considera un voto válido-), tal y como se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

Un voto también es nulo cuando un sobre tiene solo una papeleta, pero está marcada más de una vez (o de forma errónea, como cuando se marcan cuatro nombres en una circunscripción que elige tres senadores) o cuando en el sobre hay algún objeto o frase que no debería estar ahí. Este tipo de voto no se computa y no es válido.

Voto en blanco

El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada o, en el caso del Senado, cuandola papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. Según laactual Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos porlas diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Es aquí cuando entra en juego la ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistemaelectoral español. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos (porcentaje que puede variar silas elecciones son generales o autonómicas, y en el caso de ser autonómicas, de en qué comunidadautónoma tengan lugar), por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votospara lograr escaño.

Esta clase de voto tiene un significado claro: al igual que el voto nulo se considera "gamberro" y de enfado, el voto en blanco transmite la idea de que la persona está de acuerdo con el sistema electoral pero "no le satisface ninguna opción".

La abstención

La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados.

Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué lapersona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.