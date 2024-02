Antonio Sanz defiende que se ha cumplido el 90% del Pacto Social de Andalucía

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha defendido que las medidas contenidas en el Pacto Social de Andalucía firmado el 13 de marzo del año pasado con la CEA, CCOO y UGT se han cumplido en "más del 90%, está ya ejecutado o en fase de ejecución", y ha anunciado que "de manera inmediata" saldrán las preceptivas órdenes para que el denominado bono carestía de 200 euros, sea una realidad.

Así lo ha trasladado el consejero durante una comparecencia en la Comisión del Parlamento de Andalucía centrada en el grado de cumplimiento de dicho pacto de cuya firma se cumplirá un año el mes que viene, y en cuyo bloque de "medidas para apoyo a familias, personas trabajadoras, autónomos y empresas" se incluía el bono Carestía, un pago único a familias andaluzas, con menores a cargo, en hogares cuyos ingresos anuales sean inferiores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) anual vigente.

Antonio Sanz ha defendido durante su intervención lo que ha definido como "Pacto de Pactos" por "el amplio y variado repertorio de acuerdos sectoriales que incluye", y los "más de 9.000 millones" que moviliza como "el mejor escudo social que ha tenido nuestra comunidad en un periodo de crisis", según ha subrayado. El consejero ha repasado las iniciativas incluidas en el bloque de medidas urgentes, como ayudas para pymes y autónomos afectados por el incremento del coste de la energía, un plan urgente de empleo juvenil y bonificaciones al transporte público, y en su segundo turno se ha referido concretamente al bono Familia y al bono Carestía para responder a las críticas de los grupos de la oposición, que le han reprochado que no se han puesto en marcha.

Respecto al primero de ellos, Sanz ha sostenido que su puesta en marcha se ha visto condicionada por el "cambio de criterio que ha tenido el Gobierno de España, y que ha sido una marcha atrás en algo que venía funcionando", como era el programa de ayuda a las familias a través de alimentos, y con lo que se "deja tirados al Banco de Alimentos, a Cruz Roja" y se "excluye a miles de familias andaluzas", según ha alertado antes de preguntar a los diputados socialistas si desde el Gobierno de Pedro Sánchez van a "rectificar", porque "280.000 personas vulnerables" se van a quedar "sin alimentos básicos" en Andalucía con ese cambio, según ha advertido.

En relación al bono Carestía, el consejero ha avanzado que "muy pronto", y espera que, "de manera inmediata, vaya a salir" publicada la orden de bases que lo regulará, porque ésta ya "está preparada para salir", según ha anunciado. Antonio Sanz ha criticado al PSOE que formulara su solicitud de comparecencia sobre esta cuestión afirmando que "no se han puesto en marcha" medidas urgentes incluidas en ese pacto, algo que, según ha dicho, no podía "admitir", porque "más de un 90 por ciento" de dichas mismas "están ya ejecutadas o en fase de ejecución", según ha sentenciado.

"El consejero Instagram"

En el turno de intervenciones , el parlamentario del PSOE Mario Jiménez ha comenzado espetando a Sanz que "es el consejero Instagram", y le ha advertido de que no está en su cargo "para hacerse fotos", tras lo que le ha reprochado que el Gobierno andaluz firmó el citado pacto con los sindicatos "sin tener intención de cumplir lo que estaban firmando", y, de hecho, "no ha cumplido nada", según ha denunciado. "Usted se hizo la foto, que es lo que buscaba, pero después no han dialogado nada" con los agentes sociales pese a que "el pacto se basa en un diálogo permanente" con quienes lo firman, según ha afeado también el parlamentario socialista al consejero, a quien también ha reprochado que no han puesto en marcha "nada" de medidas urgentes contempladas en el plan, como el citado 'Bono Carestía'.

Vox critica el pacto con sindicatos

El portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha criticado que el consejero quiera "celebrar" el aniversario de lo que ha tachado como un "panfleto", en referencia al citado Pacto Social y Económico, así como que entre los firmantes del mismo figurase el sindicato UGT, que "es un brazo del PSOE", según ha denunciado. En esa línea, ha acusado a los miembros del Gobierno del PP-A de haber "quebrado las ilusiones de muchos andaluces que fiaron" en los 'populares' "su futuro" para que, luego, ellos "sigan haciendo lo mismo" que los socialistas, "sacándose la foto del autobombo con sindicatos que han llevado a esta tierra a la situación que tiene", según ha insistido en criticar.

Pr Andalucía critica los incumplimientos

Por su parte, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha expresado su "preocupación y decepción" por el "incumplimiento flagrante" del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, ya que "muchas medidas vitales para la sociedad no han sido ejecutadas como se comprometieron" desde la Junta, según ha criticado. En esa línea, el diputado procedente de Podemos ha subrayado que el 'Bono Familia', "destinado a aliviar las cargas económicas de los hogares andaluces, sigue siendo una promesa pendiente", y "la falta de agilidad en relación con el 'Bono Carestía' para contrarrestar la inflación demuestra una desconexión alarmante" del Gobierno andaluz "con las realidades económicas que afectan a la mayoría de la sociedad", según ha aseverado antes de concluir que "la inflación no espera, y la ausencia de estas medidas concretas sólo agrava más y más las dificultades financieras" de familias y ciudadanos.

PP acusa a la oposición de mentir

Finalmente, el parlamentario del PP Daniel Castilla ha secundado la intervención del consejero y ha subrayado que "la gran mayoría" de las medidas urgentes incluidas en el Pacto Social y Económico "están ejecutadas o en ejecución", y ha criticado que los grupos de la oposición han acudido a la comisión con "falta de estudio" y de "preparación", y ha apuntado que no quería "creer que mienten descaradamente".