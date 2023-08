Andalucía pierde 1.079 millones en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021

Andalucía dejará de recibir por parte del Estado central más de 12.000 millones de euros desde el año 2009 hasta 2023. Así se desprende de los últimos datos de liquidación del Sistema de Financiación Autonómica publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las últimas cifras hechas públicas por el Ministerio corresponden a 2021 (la liquidación definitiva se realiza por norma con dos años de retardo) y arrojan una infrafinanciación anual de 1.079 millones de euros (atendiendo a la población ajustada) y una cifra acumulada de 10.073 millones menos entre 2009 y 2021. “Es decir, que si sumamos los más de 2.000 millones de euros que no han llegado en los años 2022 y 2023, Andalucía ha recibido 12.000 millones de euros menos de lo que le corresponde, lo cual es un importante agravio con respecto a otras comunidades españolas”, explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

La infrafinanciación andaluza respecto a la media de las comunidades autónomas de régimen común es de 130 euros menos por habitante, si se tiene en cuenta la población ajustada, y de 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho. En términos de índice de financiación, Andalucía está al 95,53 con respecto a la media nacional en términos de habitante ajustado. Por tanto, a Andalucía le separan cerca de 5 puntos para alcanzar la media nacional.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos insiste en que esta “grave infrafinanciación” repercute en los servicios para los ciudadanos y obliga a la Administración andaluza a asumir como suyas partidas económicas que no le corresponden. Recuerda que, mientras no se modifica la ley de 2009 (aprobada sin consenso, gracias al acuerdo del PSOE con ERC y que ya nació siendo muy perjudicial para Andalucía) la Administración central tampoco ha compensado a las comunidades infrafinanciadas con un Fondo de Nivelación Transitorio, tal y como se ha solicitado desde Andalucía y por parte de otras comunidades también infrafinanciadas en reiteradas ocasiones. En este sentido, recuerda que, además de la comunidad andaluza, otras autonomías de régimen común reciben menos financiación de la que les corresponde, como es el caso de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia.

Carolina España considera que es fundamental que el Gobierno acometa la reforma del SFA lo antes posible. “Todo el dinero que no recibe Andalucía por parte del Gobierno es dinero que no se puede gastar en sus ciudadanos”, apunta la consejera y alude a que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se comprometió en 2020 a presentar un esqueleto del nuevo modelo de financiación y que aún no lo ha hecho.

“Cada año que pasa, la deuda con los andaluces aumenta, como hemos podido comprobar con los últimos datos publicados”, apunta, tras hacer referencia a que ya en julio del pasado año, tras la toma de posesión del actual Gobierno andaluz, solicitó hasta en tres ocasiones una reunión a la ministra con el fin de abordar este tema y que “todavía no hemos obtenido respuesta alguna”.

“Resulta inconcebible su beligerancia con este asunto cuando era consejera de Hacienda y la falta de sensibilidad, de justicia y de responsabilidad que la ministra Montero y, en general, el Gobierno central están demostrando ahora con la infrafinanciación que sufre Andalucía”, concluye.