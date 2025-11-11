El antiguo Zara de la calle Ancha despierta el interés de varias cadenas: Pepco, entre las firmas que negocian su llegada a Algeciras

El edificio que albergó la tienda de Zara en la calle Regino Martínez de Algeciras, popularmente conocida como calle Ancha, este martes por la mañana.

El histórico edificio que albergó la tienda de Zara en la calle Regino Martínez de Algeciras —popularmente conocida como calle Ancha— vuelve a estar en el punto de mira de varias cadenas comerciales. Tras años de persianas bajadas y escaparates vacíos, el inmueble ha despertado un renovado interés en los últimos meses.

Fuentes de la inmobiliaria Almoguera Real Estate, encargada de su gestión, han confirmado a Europa Sur que esta misma semana mantendrán reuniones con varios posibles inquilinos, aunque insisten en que “aún no hay ningún acuerdo cerrado”. Según ha podido saber este periódico, una de las firmas que negocian su llegada es Pepco, la cadena polaca de tiendas de descuento que se ha convertido en una de las grandes protagonistas del comercio minorista europeo.

La presencia de personas entrando y saliendo del edificio y las luces encendidas en sus dos plantas durante los últimos días no ha pasado desapercibida para los vecinos del centro. Muchos han dado por hecho que el emblemático local, vacío desde hace más de seis años, podría reabrir pronto sus puertas.

Zara abandonó este espacio el 13 de junio de 2019, cuando Inditex trasladó su tienda al centro comercial Puerta Europa, en la zona norte de la ciudad. Desde entonces, el inmueble —situado en pleno corazón comercial y peatonal de Algeciras, en la confluencia entre las calles Regino Martínez y San Antonio— ha permanecido cerrado, con el consiguiente impacto en las pequeñas y medianas empresas de su entorno, que durante años se beneficiaron del flujo constante de clientes que atraía la marca gallega.

El local fue puesto en venta en abril de 2023 a través del portal Idealista, con un precio de 4,5 millones de euros y un alquiler mensual cercano a los 23.000 euros. La finca cuenta con 2.821 metros cuadrados repartidos en tres plantas: una planta baja de 1.142 metros, un sótano de 444 y una primera planta de 1.235. Con casi 40 metros de fachada, su ubicación en plena calle Ancha lo convierte en una pieza muy codiciada del patrimonio comercial de la ciudad. Almoguera, la inmobiliaria con sede en Torremolinos que gestiona la operación, indica además que el local puede segregarse en varias partes y que las condiciones para un eventual alquiler incluyen dos meses de fianza y seis de aval bancario.

El antiguo local del Zara, vacío. / E. S.

Entre los nombres que suenan con más fuerza está Pepco, una firma de origen polaco que en los últimos años ha experimentado una rápida expansión en España. Conocida en el sector como el Primark polaco, la marca ofrece una amplia gama de productos para el hogar, la moda y el consumo diario, con una filosofía basada en calidad y precios asequibles. Su propuesta se dirige sobre todo a familias con presupuestos ajustados, que buscan variedad y diseño sin renunciar al ahorro.

En sus tiendas se combinan artículos de moda infantil y adulta con secciones de decoración, menaje, organización del hogar, perfumería, papelería y juguetes, todo presentado en espacios luminosos y ordenados. Su estrategia ha permitido al grupo convertirse en una de las enseñas más reconocidas del comercio minorista europeo, con presencia en numerosos países.

La posible llegada de Pepco al centro de Algeciras supondría reforzar su implantación en el Campo de Gibraltar, donde ya opera con establecimientos en Los Barrios (en el polígono de Palmones) y en La Línea de la Concepción (centro comercial Gran Sur). De confirmarse, su desembarco podría suponer un revulsivo para el comercio de la calle Ancha, devolviendo la actividad a un enclave emblemático que lleva demasiado tiempo en silencio.