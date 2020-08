Varias décadas de situación irregular se acercan a su fin. Los vecinos de la barriada de La Capelina de Algeciras, situada junto a la A-7, bajo el parque acuático Bahía Park, podrán legalizar sus viviendas, al tiempo que el Ayuntamiento urbanizará la zona y la dotará de servicios básicos a los que no podían acceder sus habitantes.

La historia de La Capelina no es nueva. Muchos de los vecinos llevan viviendo allí desde hace treinta o incluso cuarenta años. Cuentan que los suelos, aunque obviamente tenían un propietario, estaban abandonados, por lo que fueron muchas las familias que aprovecharon para construir allí sus viviendas. Desde entonces residen allí, con el problema de la regularización siempre por resolver.

Parte de la barriada, como las calles Salmón, Boquerón o Bodión, están asfaltadas y cuentan con acerado, fruto de los trabajos acometidos por corporaciones municipales anteriores. Pero otras, como Urta y Safio, todavía tienen esta tarea pendiente. Pero eso puede cambiar por fin, muchos años después de la edificación de la zona.

El Ayuntamiento anunció el pasado sábado que el proyecto de reparcelación de La Capelina, que incluye 159 parcelas, se encuentra finalizado a falta de un informe y su posterior ratificación mediante decreto. Cuando esto se produzca, los vecinos podrán por fin comprar los suelos que se ocuparon. Desde la Asociación de Vecinos de La Capelina agradecen el esfuerzo del alcalde, José Ignacio Landaluce. "Llevamos mucho tiempo luchando por el barrio y el alcalde nos ha echado una mano mediando con el propietario", dice su presidente, Gabriel Téllez.

Pero el problema está a la hora de pagar. Muchos no saben si podrán hacer frente a los abonos necesarios para regularizar la situación. Según han explicado desde la Asociación de Vecinos, cada metro cuadrado supondrá un coste de 185 euros. Es decir, quien tenga ocupados unos 100 metros debería hacer frente a 18.500, una cantidad que no todos poseen.

En la asociación explican que 52 de ellos son para el propietario de los terrenos, la empresa Suralagro. El Ayuntamiento califica este precio como "muy bueno" y beneficioso para los vecinos y explica que ha sido resultado de "intensas negociaciones" que han permitido rebajar el precio.

La dificultad se encuentra en el resto, que se destinará sobre todo a la urbanización de varias de las calles. "El problema es lo que cobran las contratas para arreglar las calles. Si se regula tienen que arreglar las calles y las tenemos que pagar nosotros, pero es una burrada", señala Téllez.

También se quejan de que en el montante a pagar se incluyen todas las calles por igual. "Nos las van a cobrar tanto si están arregladas como si no", añade el presidente. Desde el Ayuntamiento responden que esto se debe a que los trabajos van a afectar a todas las vías de la barriada, incluidas las ya urbanizadas, en las que se pueden hacer mejoras, por ejemplo, de alumbrado o suministro de agua.

Uno de los vecinos de la zona, Antonio López, dice que no podrá hacer frente a los pagos, ya que para regularizar su situación tendría que hacer frente a casi 50.000 euros. "Para mí no es una solución viable. No puedo pagarlos", dice este vecino, que a sus 66 años asegura que ya no tiene ingresos suficientes.

El presidente de la asociación se enfrenta a una cantidad menor, de unos 15.000 euros, pero tampoco está satisfecho. "Llevo treinta años pagando la contribución del catastro. En principio dijeron que quienes llevaran un número determinado de años pagando tendrían un trato especial. Al final vamos a pagar todos por igual", lamenta Téllez.

En el barrio, todavía hay muchos que no se han enterado de este acuerdo. Uno de los vecinos, Jesús Ruiz, comenta que últimamente las informaciones han sido un poco contradictorias. "Vas a la asociación y unos dicen una cosa y otros dicen otra", señala. Él, que lleva tres décadas allí, está dispuesto a pagar. "Aquí no hay servicios. Yo estoy dispuesto a pagar y tener mis cosas en orden", cuenta.

Juan Ruiz, otro de los miembros de la Asociación, también estaría dispuesto a abonar una cuantía para regularizarse, pero siempre que sea a un "precio razonable". Él lleva viviendo allí unos veinte años y dice que cree que debe abonarlo para no "dejar a los hijos con la deuda". Una vez pague ese dinero, su familia, como muchas más de barrio, se despreocupará por fin de este problema.