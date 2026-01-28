Las fuertes rachas de viento con las que la borrasca Kristin está asediando el Campo de Gibraltar este miércoles han provocado importantes daños en el club deportivo Montepalma de Algeciras, donde ha cedido la pared de una de las pistas de pádel, la cual ha reventado tras caer al suelo.

El centro ha cerrado sus puertas por seguridad en la mañana de este miércoles, según ha informado la dirección, después de que la borrasca dañase las instalaciones, sin que se hayan producido daños personales.

Según se aprecia en las imágenes, las rachas de viento provocaron vaivenes de uno de los frontales de la pista de pádel dañada, hasta el punto de hacerlo ceder, arrancando de cuajo los enganches que la sujetaban al suelo. Al caer, las paredes estallaron en miles de pedazos, tal y como están preparados estos materiales en caso de fuertes colisiones de jugadores durante la práctica deportiva.