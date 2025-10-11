Los vecinos del Escalinata ven ilegal el ascensor previsto en la futura plaza vertical de Algeciras

La comunidad de propietarios del edificio Escalinata ha alertado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la existencia de un ascensor incluido en el proyecto de ejecución de la plaza vertical que se construye sobre los restos del parking ilegal Escalinata que supera el volumen de la antigua estructura monumental de los años 50. Algo que, a criterio de la comunidad, sería ilegal porque incumple la sentencia de 2004 que obliga a restituir el perfil original de las antiguas escaleras que salvaban el desnivel entre la avenida Virgen del Carmen y la Plaza Alta.

Así consta en un escrito dirigido hace un mes al Alto Tribunal andaluz -encargado de velar por la ejecución de la sentencia y al que ha tenido acceso este periódico- por los propietarios del edificio residencial que sufrió graves daños irreparables durante la construcción del aparcamiento que ahora está siendo sustituido por una plaza mirador.

Según la comunicación de los vecinos al TSJA, tras consultar el proyecto de ejecución, les consta que el ascensor tendría su salida en la rasante de la calle Murillo, por lo que tanto la cabina como el castillete de máquinas superaría el volumen de la anterior Escalinata (la monumental).

"El proyecto incluye el citado ascensor, cuya caja se eleva a una altura mucho mayor del perfil más alto de la anterior histórica Escalinata de Murillo, y que incluso afecta expresamente por su cercanía (apenas unos metros) a los balcones del edificio Atlántida (aunque también al resto del entorno). Y de la información extraída del proyecto de ejecución, se observa que la altura de la caja del ascensor que se prevé será no inferior a los 4 metros, superando en tal altura al anterior perfil de la antigua escalinata monumental. Existen indefiniciones que hacen sospechar que la altura puede ser superior. La línea de la rasante primitiva de la Escalinata se ve alterada, por tanto, por la cabina del ascensor, que supera sin sonrojo la cota superior de la anterior Escalinata Monumental", exponen los propietarios.

Detalle de las obras visto desde Virgen del Carmen y, a la izquierda, el edificio Atlántida. / Claudio Palma

En ese mismo escrito, los vecinos sugieren que se reubique el ascensor con una salida un nivel por debajo de la rasante de la calle Murillo de manera que el último tramo se pueda salvar mediante una rampa para garantizar la accesibilidad requerida en la intervención urbanística. "Ello [la instalación del ascensor] es inadmisible, más aun cuando el cumplimiento del auto judicial (en lo relativo a la no superación de la rasante superior anterior) se puede lograr modificando el desembarco del ascensor al forjado inferior inmediatamente anterior, resolviendo la subida hasta la calle Murillo mediante rampa, de esta manera se cumpliría la línea original de la rasante y las condiciones de accesibilidad que se han de respetar", apostillan los propietarios.

Algo a lo que el TSJA se muestra abierto, ya que, en una diligencia de ordenación emitida el 25 de septiembre, a la que también ha tenido acceso este periódico, ha pedido a Urbanismo que "emita informe sobre la viabilidad de la modificación a que se refiere dicho escrito". Los vecinos confían en que el Consistorio acate y reforme el proyecto. "Porque cualquier actuación que incumpliese tal obligación de no superación del la anterior cota o perfil superior, podría considerarse absolutamente ilícita, y exigirse la reposición y demolición de lo construido en incumplimiento de lo ordenado por la Autoridad Judicial", concluyen.

El Ayuntamiento de Algeciras, consultado por Europa Sur a través de un correo electrónico enviado el jueves 2 de octubre, no se ha pronunciado en el momento de publicarse esta información sobre la posibilidad de modificar el proyecto para reubicar el ascensor bajo la rasante del nivel superior de la futura plaza.

Así será la futura plaza y jardín vertical

El Ayuntamiento de Algeciras inició el pasado mes de junio las obras de la segunda fase del proyecto de reordenación urbana sobre los restos del demolido parking Escalinata de la avenida Virgen del Carmen. Esta transformación, adjudicada a la empresa Plaza Sistemas SL tras un proceso de licitación pública, cuenta con una inversión de 2.066.763,67 euros y está financiada en su totalidad a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos NextGenerationEU, gestionados por la Junta de Andalucía.

Recreación del proyecto para la Escalinata.

La plaza pública vertical proyectada en lugar del parking incluye zonas de juego, plataformas para la realización de eventos, espacios de descanso, zonas con conexión wifi, áreas de trabajo al aire libre, un anfiteatro para espectáculos con capacidad para 300 personas, puntos de préstamo, carga y estacionamiento de vehículos eléctricos y un proyecto paisajístico de jardinería. Las diferentes plataformas (que suman 350 metros cuadrados) se utilizarán como miradores naturales mientras que el nivel inferior, de unos 430 metros cuadrados, acogerá la zona polivalente.

La intención es reutilizar las edificaciones existentes mediante la reconversión del antiguo parking como estructura de soporte de la nueva plaza pública. Bajo el nivel de la nueva plaza, en el lugar de las plazas de aparcamiento, se ubicarán depósitos para la acumulación de agua de lluvia y otras dependencias. Ese agua servirá para el riego, limpieza y mantenimiento de la plaza.

Todo el proyecto busca converger con los objetivos de eficiencia energética con la colocación de paneles solares fotovoltaicos para abastecer al alumbrado de tipo led. Toda la plaza se prevé equipada con repetidores wifi para dar soporte puestos de trabajo y un coworking al aire libre.

En el diseño de los jardines se han proyectado especies autóctonas de bajo mantenimiento y escaso consumo de agua con la intención de convertir los paramentos duros en jardines verticales, reduciendo el efecto de isla de calor. En el proyecto se plantea la utilización de materiales fabricados con un alto porcentaje de áridos reciclados.

Como complemento de la movilidad peatonal, la plaza se postula como nuevo punto que centralice la movilidad mediante vehículos eléctricos, con puntos de préstamo y recarga.