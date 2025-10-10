Renfe cambia los horarios de los trenes con destino y origen en Algeciras por las obras de la línea a Bobadilla

Renfe ha anucniado que, a partir del próximo 16 de octubre, modificará los horarios de todos los trenes con origen y destino Algeciras debido a los trabajos de renovación y mejora de la infraestructura que Adif llevará a cabo en determinados tramos de la línea Bobadilla-Algeciras.

Los cambios buscan adaptar los horarios a los tiempos reales de recorrido -que se prolongan entre 15 y 17 minutos- y garantizar la seguridad de las circulaciones mientras se realizan las actuaciones de adecuación, renovación y mejora de la línea, "reforzando su fiabilidad y capacidad", afirma.

Media Distancia Algeciras-Antequera AV

Los seis servicios diarios de Media Distancia entre Algeciras y Antequera AV —tres por sentido— sufrirán ajustes en las horas de salida, llegada y en las paradas intermedias. Estos cambios provocarán un incremento medio de 17 minutos en la duración de los trayectos.

Los nuevos horarios de Algeciras-Antequera AV. / E.S.

Las salidas desde Antequera son a las 9:55, 14:51 y 19:25 con llegadas previtas a Algeciras a las 13:43, 18:37 y 23:00. Desde la estación algecireña las salidas son a las 5:30, 10:20 y 14:30 con llegadas al municipio malagueño a las 9:03, 14:03 y 18:16.

Alvia Algeciras-Madrid

Los trenes Alvia también verán modificados sus horarios. El servicio con salida desde Algeciras, que actualmente parte a las 15:25, retrasará su salida a las 15:54, llegando a Madrid a las 22:04. En sentido inverso, el Alvia desde Madrid mantiene su salida a las 8:05, con nueva llegada a Algeciras a las 14:12. En ambos sentidos, la duración del trayecto se incrementa en 15 minutos y se producen variaciones en los horarios de paso por estaciones intermedias.

Los nuevos horarios del Alvia de Algeciras. / E.S.

Renfe recuerda a los viajeros la importancia de consultar los horarios actualizados antes de planificar sus desplazamientos a partir del 16 de octubre, para evitar inconvenientes y garantizar un viaje seguro y puntual.