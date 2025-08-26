Los vecinos de La Ermita en Algeciras denuncian el riesgo de incendio por parcelas abandonadas tras un verano de fuegos urbanos

Los vecinos del barrio de La Ermita en Algeciras han denunciado nuevamente el mal estado de las parcelas que rodean la barriada situada en los alrededores del Acceso Norte. En esta ocasión, ponen el foco en una parcela que está tras el club de tenis -en la Calle Acebuchal-, que presenta un estado de abandono, con pasto seco, descontrolado y que se sitúa frente a una zona de aparcamiento que se suele llenar de coches: "cualquier día sale ardiendo", advierten.

La Asociación de Vecinos La Ermita y la Federación de Asociaciones Vecinales y Ciudadanas de Algeciras (Fapacsa) ya alertaron el pasado 10 de junio, en un encuentro mantenido en el club de tenis de la zona, de los riesgos derivados del deterioro de otro terreno. Una parcela en estado de abandono, propiedad del Ministerio de Transportes y colindante con la carretera N-357 que suscita los mismos peligros: incendios, invasión de maleza y daños estructurales en la calzada.

Esta nueva queja se refiere a una parcela de titularidad privada acusada por el vecindario de dejadez, suciedad y de tener alguna otra más en el mismo estado. La Asociación Vecinal de La Ermita se ha reunido con la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, Yéssica Rodríguez, que ha trasladado al colectivo vecinal las actuaciones que han emprendido con el titular de los terrenos. "El Ayuntamiento los ha multado, pero el asunto es un proceso administrativo muy lento y no es operativo, el riesgo sigue ahí", han especificado los vecinos.

La Ermita ya sufrió dos incendios en 2023 en parcelas de fincas abandonadas. Además, estas denuncias se producen después de un verano lleno de incendios urbanos en parcelas, edificios y zonas rurales de la ciudad: como el edificio del Patio Soto; el incendio en la barriada de la Piñera y la barriada de los Pescadores; en El Rinconcillo o el de Botafuegos. Una situación que ha merecido la reclamación por parte del PSOE algecireño de "un plan urgente de desbroces en Algeciras ante el riesgo de incendios".