Alarma vecinal: segundo incendio en el Patio de Soto de Algeciras con la presencia de okupas

Un nuevo incendio, otro más, ha afectado este lunes, 25 de agosto, al Patio de Soto, una emblemática casa patio de Algeciras que permanece abandonada y en evidente deterioro desde hace años y que ya el pasado 17 de junio se cobró su primer incendio, con diez okupas desalojados. En esta ocasión, las alarmas saltaron a las 7:30, cuando el humo negro salía del ruinoso edificio, que produjo las primeras llamadas de vecinos. El fuego se declaró en el interior del edificio, lo que motivó la intervención de efectivos del Consorcio de Bomberos, de la Policía Nacional y la Policía Local. La actuación ha concluido sin necesidad de desalojo aunque los bomberos no descartan que se reactive el fuego a lo largo del día.

La intervención se ha realizado sin la necesidad de evacuar a los okupas, que no han admitido el acceso de bomberos. Los equipos de extinción han actuado desde escaleras y con mangueras, debido al serio riesgo de colapso de la estructura abandonada, que ya ha sufrido daños por diversos fuegos en su interior. El Patio de Soto, situado entre las calles Carteya, Conde Niebla y Los Barreros, es un edificio construido hacia 1920 e incluido en el catálogo municipal de bienes protegidos con un nivel 3. Su singularidad arquitectónica, de tipo corrala con patio central y corredores abiertos, lo convierte en un ejemplo pionero de bloque de viviendas en la ciudad, aunque su estado actual dista mucho de reflejar ese valor patrimonial.

Los vecinos han denunciado su hartazgo con una situación que se repite y que causa "temor", además de "vergüenza" porque "es lo que ven los turistas desde el Hotel Octavio", en la cercana estación de buses, "o desde el Hotel Reina Cristina", la joya histórica de Algeciras. En los últimos años, el inmueble ha sido escenario de diversos incidentes. En 2021, los bomberos ya intervinieron en otro incendio en el interior del edificio, que causó importantes daños materiales. Meses después, una mujer resultó herida tras ceder el suelo de una de las plantas y caer desde un segundo piso. Fue evacuada en camilla por una ventana mediante un vehículo escala, debido a la inestabilidad de la estructura.

Los vecinos de la zona, especialmente los residentes en la calle Carteya, ya denunciaron esta situación insostenible en junio. “Hay peleas constantes, gritos, incendios, gente entrando y saliendo a cualquier hora... Vivimos con miedo”, señaló uno de los residentes. La ocupación ilegal de edificios abandonados en esta área, algunos muy próximos a una gasolinera, ha provocado que el vecindario reclame desde hace años soluciones ante el deterioro del entorno.

Incendios antes de verano

El pasado 14 de mayo, otro incendio afectó a un inmueble vacío frente al Patio de Soto, en la avenida Gesto por la Paz. En aquella ocasión, el fuego movilizó a numerosos efectivos y generó momentos de tensión por su proximidad a una estación de servicio. Un bombero resultó afectado por inhalación de humo durante la extinción.

El deterioro del casco urbano, especialmente en su entorno sur, ha convertido estos edificios abandonados en puntos calientes para la inseguridad. Tanto el Patio de Soto como otros inmuebles desocupados concentran conflictos sociales, riesgos estructurales y una falta de vigilancia que preocupa cada vez más a los vecinos.