El TSJA revoca las sentencias contra dos condenados por la operación Carbón, en la que se incautaron 2 toneladas de cocaína en Algeciras

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un giro inesperado a la operación Carbón, una de las investigaciones antidroga más complejas desarrolladas en España en los últimos años. El alto tribunal andaluz ha revocado las condenas de M.G.G. y J.F.G., absolviéndolos del delito contra la salud pública por el que habían sido sentenciados a más de nueve años de cárcel y al pago de multas de 270 millones de euros.

La operación policial destapó un sofisticado entramado empresarial que utilizaba importaciones legales de carbón vegetal, sal y arroz para introducir cocaína en territorio español. Todo comenzó en noviembre de 2020, cuando las autoridades incautaron más de dos toneladas de droga en un contenedor procedente de Paraguay en el Puerto de Algeciras.

Un entramado criminal de fachadas empresariales

Según la sentencia original de la Audiencia Provincial de Cádiz, la red estaba liderada por F.G.R. y contaba con la participación de E.E.R., J.T.F., J.M.B., J.V.L., M.G.G. y J.F.G. Los investigadores determinaron que el grupo había creado una compleja estructura empresarial internacional para camuflar el narcotráfico bajo la apariencia de un comercio legítimo.

Las empresas Pachekin y Dietética Vall Apiexport servían de pantalla para introducir la droga en España, completando todos los trámites administrativos y fiscales propios de importaciones legales. La organización disponía de cuentas bancarias a nombre de los implicados para gestionar los fondos y dar apariencia de normalidad a las operaciones.

El punto álgido de la investigación llegó el 11 de noviembre de 2020, cuando agentes de la Guardia Civil y la Udyco central de la Policía Nacional interceptaron un contenedor de Pachekin en Algeciras. En su interior hallaron 63 fardos de arpillera con 2.065 kilos de cocaína, con una pureza del 83,4% y un valor estimado de 67,8 millones de euros. Esta incautación permitió vincular a los principales responsables con la importación de la droga y el entramado financiero que la respaldaba.

En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a los implicados a penas de entre ocho y nueve años de prisión, además de multas millonarias, por un delito contra la salud pública con agravante de notoria importancia y uso del comercio internacional. Sin embargo, la sentencia establecía diferentes niveles de participación y responsabilidad entre los acusados.

La absolución: falta de pruebas concluyentes

El reciente fallo del TSJA ha revocado las condenas de M.G.G. y J.F.G. tras concluir que no existen pruebas suficientes que los vinculen directamente con el tráfico de cocaína. Según la Sala, aunque M.G.G. realizó tareas administrativas y financieras para las empresas involucradas, no se ha acreditado que conociera o participara en la actividad de narcotráfico. En el caso de J.F.G., el tribunal tampoco ha encontrado conexión directa con la introducción de la droga.

El TSJA señala en su sentencia que "por más que se considera que el hallazgo de una elevada cantidad de dinero en su poder le relaciona con el delito objeto de enjuiciamiento, que según dijo él mismo dicho dinero le fue entregado por uno de los condenados, del que sabía que se dedicaba al tráfico de drogas, encontramos un obstáculo insalvable para aceptar su condena, cual es el desconocimiento de los ingresos y transferencias que pudo hacer desde su cuenta, siendo este el hecho por el que resultó condenado".

El fallo deja abierta la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo, aunque por el momento la absolución de ambos implicados ya es firme.