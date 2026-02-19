Transportes prepara las expropiaciones en 21 terrenos de Algeciras para las obras del Acceso Norte

La boca del túnel del Acceso Norte en dirección a Málaga y, a la derecha, la zona donde se habilitarán los nuevos viales.

Las obras para la construcción del nuevo Acceso Norte a la ciudad de Algeciras comienzan, al menos sobre el papel. El Ministerio de Transportes ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado el expediente para la expropiación de casi 10.000 metros cuadrados en 21 propiedades del entorno de la actual galería, así como del cruce sobre la A-7 en su entronque con la N-357 y la calle Los Álamos.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental ha convocado para finales de marzo a los propietarios afectados para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto. En total, según el inserto del BOE, para construir el nuevo Acceso Norte será necesaria la expropiación definitiva (de pleno derecho) 9.738,88 metros cuadrados sobre un total de 21 fincas (referencias catastrales). Además, el Ministerio plantea servidumbres de paso sobre 191,34 metros cuadrados (dos fincas) y la ocupación temporal de 166,68 metros cuadrados de seis fincas.

Las expropiaciones definitivas abarcan desde los 12,5 metros cuadrados para el propietario menos afectado hasta los 2.795,8 metros de una de las referencias incluidas en el listado de la convocatoria.

Así serán las obras

A finales de 2025 se produjo la salida a concurso de las obras con un presupuesto de 19,4 millones de euros. Dados los plazos de la licitación, cabe esperar que Transportes adjudique el proyecto a finales del primer trimestre y que las obras comiencen a continuación, a lo largo del segundo trimestre de 2026, una vez formalizado el contrato. El plazo previsto es de 30 meses.

La intervención permitirá reforzar la seguridad vial en un punto crítico de la red comarcal. Y, en consecuencia, también facilitará la movilidad de las mercancías y personas que acceden tanto al Puerto de Algeciras como al centro urbano haciendo uso del actual túnel de doble sentido.

Las obras abarcarán una zona de intervención de aproximadamente unos 1,5 kilómetros entre la conexión existente de la A-7 y el acceso norte al Puerto de Algeciras a través de la carretera N-357. El ámbito de actuación se extenderá desde el paso superior sobre el acceso al puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7, en las inmediaciones del enlace antes mencionado.

El ámbito de la intervención en el Acceso Norte al Puerto de Algeciras.

La piedra angular de la infraestructura pasa por la duplicación de la calzada de la actual conexión entre la A-7 y la N-357. Para ello se construirá una nueva calzada deprimida de dos carriles que estará confinada entre pantallas de pilotes de hormigón que permitirá canalizar el movimiento del tráfico entre la salida del Puerto de Algeciras en dirección a Málaga. El túnel actual quedará transformado en una galería de dos carriles unidireccionales para el movimiento contrario (desde el sentido Málaga hacia el Puerto y el núcleo urbano de Algeciras).

Esta mejora de la conexión llevará consigo la reubicación de otras vías que forman parte de la red viaria local de la zona, como son el ramal Puerto-Glorieta, mediante un carril de salida del tronco hacia una nueva glorieta en la Avenida del Cuerpo Nacional de Policía y su posterior conexión con la glorieta de la A-7 mediante dos viales urbanos de conexión entre ambas. También se mejorará la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, que desde la glorieta se dirige hacia el enlace de La Menacha.