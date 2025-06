Transparencia reclama al Ayuntamiento de Algeciras los detalles sobre un proceso de selección de personal en Algesa

Algeciras/El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía reclama al Ayuntamiento de Algeciras que atienda y responda a una solicitud de información sobre contrataciones en la empresa municipal Algesa presentada por un particular en julio del año pasado y que, a día de hoy, sigue sin ser atendida. La entidad regional respaldó el pasado diciembre las pretensiones de este vecino -con mínimas salvedades- por entender que se trata de un caso de acceso a información pública amparado por la normativa.

Este vecino de la ciudad pidió al Consistorio hace ahora diez meses detalles sobre una convocatoria de empleo público que Algesa puso en marcha en mayo de 2023. En su solicitud, el reclamante explicaba que aquella convocatoria pedía a los aspirantes enviar sus currículums a un correo electrónico de la empresa. Ante la falta de un registro electrónico (y público) sobre los aspirantes que se presentaron, el particular reclamó al Consistorio un certificado emitido por Algesa que especificase la fecha y hora en la que los candidatos que finalmente fueron contratados enviaron su currículums. Básicamente, para poder contrastar que lo hicieron dentro de los plazos establecidos.

Al no recibir respuesta por parte de la empresa municipal encargada de la limpieza viaria y del servicio de autobús urbano, o del propio Consistorio, el particular elevó en agosto del pasado año la misma solicitud, ya como reclamación, ante el Consejo de Transparencia. Cuatro meses después, en diciembre, Transparencia le dio la razón y estimó su solicitud. "La entidad -el Ayuntamiento o Algesa- deberá facilitar un listado de las fechas y horas de recepción de los correos electrónicos, identificando, mediante las iniciales, a las personas finalmente seleccionadas; y al resto de candidatos, mediante numeración (1, 2, 3, …) u otro sistema que impida su identificación. No se proporcionará copia de los correos electrónicos recibidos", consta en la resolución de la reclamación a la que ha tenido acceso Europa Sur. La resolución indica que el Ayuntamiento tampoco contestó a Transparencia. "A la fecha de firma de esta resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones", recoge el escrito.

El Consejo, en su análisis del caso, considera ajustada a la normativa la petición del vecino salvo en el punto en el que solicitaba copia de los correos recibidos por Algesa, por entender que contenían información personal. Y dio un plazo de diez días al Ayuntamiento o a Algesa para que entregasen dicha información al reclamante, así como una notificación para el propio consejo a modo de comprobante del cumplimiento de su disposición.

La resolución de Transparencia sobre la reclamación del particular sobre Algesa.

Pero de nuevo hubo la callada por respuesta. En enero, el vecino recurrió nuevamente al Consejo para interesarse por el estado de la cuestión, y este respondió que había pedido a la entidad reclamada "la documentación que acredite el total cumplimiento de la citada resolución en el plazo máximo de quince días; o que exponga los motivos que estime oportunos en relación con la falta de cumplimiento".

Ahora, a consultas de Europa Sur, Transparencia ha confirmado que la petición sigue sin atenderse y la resolución, por tanto, sin cumplirse. "No habiendo recibido información de la entidad reclamada sobre el cumplimiento de nuestra resolución, hemos seguido el procedimiento habitual y le hemos requerido la documentación que acredita dicho cumplimiento y estamos a la espera de su respuesta", ha precisado Transparencia a este periódico a finales de este mes de mayo.

Una vez agotada la vía de las comunicaciones, o si Transparencia considera que la documentación que le llegue no acredita haber cumplido con lo dispuesto, se iniciaría un nuevo procedimiento "en el que volvemos a conceder al órgano reclamado un plazo de alegaciones para que aporte los argumentos que considere". Y entonces, si Transparencia considera incumplida su resolución, pedirá al Consistorio que abra un expediente sancionador o disciplinario y que informe de sus resultados al Consejo de Transparencia.

Europa Sur solicitó el lunes al Ayuntamiento de Algeciras conocer si había dado respuesta al expediente de Transparencia, sin recibir una respuesta en el momento de publicarse esta información.

Una empleada de Algesa barre una calle en Algeciras. / Vanessa Pérez

Contrataciones cuestionadas

La gestión de Algesa fue duramente cuestionada por una auditoria externa, encargada por el propio Ayuntamiento de Algeciras y realizada por la consultora KPMG, tras un análisis de los años 2019 a 2022. El informe de KPMG encontró un rosario de irregularidades como procesos de selección de personal sin documentación que acredite su legalidad, contratos con empresas de suministros, servicios y obras sin justificar su motivación y sin documentación para acreditar que se ejecutaron, adjudicados en procesos de los que no existe o no se entregó documentación a los auditores y que no cumplen, por tanto, la legislación. Gastos sin cobertura legal, contratos adjudicados de antemano, facturas sospechosamente engordadas e incluso algunas anteriores al expediente de contratación.

El informe levantó las críticas del Partido Socialista, que calificó de "escándalo" el balance de los auditores, mientras que el Gobierno municipal del Partido Popular replicó que ya había corregido muchas de estas deficiencias.