Una auditoría desvela graves irregularidades en la selección de personal y los contratos de la empresa pública Algesa

Procesos de selección de personal sin documentación que acredite su legalidad, con miles de contratos temporales a trabajadores que aparecen y desaparecen de un año para otro, para sustituir a otros empleados por incapacidad temporal, horas sindicales o vacaciones que tampoco están acreditadas. Contratos con empresas de suministros, servicios y obras sin justificar su motivación, que no puede demostrarse que se ejecutaron, adjudicados en procesos de los que no existe o no se ha facilitado documentación y que no cumplen, por tanto, la legislación. Gastos sin cobertura legal, contratos adjudicados de antemano, facturas sospechosamente engordadas e incluso algunas anteriores al expediente de contratación. Estas son algunas de las decenas de irregularidades que los informes de una auditoria externa, encargada por el Ayuntamiento de Algeciras y realizada por la empresa KPMG, revela tras analizar el cumplimiento de la empresa municipal de aguas y transporte urbano de Algeciras, Algesa, desde el año 2019 al 2022. La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha desvelado este lunes el resultado de la audioría, un "escándalo" repleto de datos "escalofriantes" que, en su opinión, deberían obligar al alcalde popular, José Ignacio Landaluce, "a dar explicaciones y asumir responsabilidades".

Arrabal ha explicado que las auditorías fueron entregadas al equipo de Gobierno el pasado mes de febrero, pero no han sido enviadas a la oposición, por urgencia, hasta las tres de la tarde del viernes 13 de diciembre. "Miles de folios para tratarse en la comisión de Hacienda del lunes", ha explicado. También hay informes de Emalgesa, la empresa pública de Aguas, pero en ellos, explica la socialista, "lo que viene a decir es que no se aporta documentación, por lo que no hay un resultado tan palpable, tan visible como el de Algesa, donde también faltan documentos".

Estas auditorias han costado más de 60.000 euros, según el PSOE. "Landaluce nos quiere callar, sigue escondido, tras la foto y tras los trenes, sin dar explicaciones de absolutamente nada", ha censurado Arrabal, que afirma que "las palabras más repetidas en las 732 páginas de las auditorias de Algesa son 'no se remite documentación'". "Esto, por una parte es malo si la documentación requerida no existe, pero es peor si no se ha querido entregar". En cualquier caso, los informes de Algesa están plagados de "incumplimientos e irregularidades".

Selección de personal

En cuanto a la selección de personal, la auditoría afirma que de la documentación e información facilitada por Algesa, así como de la contenida en su portal de transparencia, no puede concluirse sobre el cumplimiento de los principios establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, referidos a igualdad, mérito, capacidad, publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de estos, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, así como la agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Paqui Pizarro, Rocío Arrabal y Fran Fernández. / Erasmo Fenoy

"¿Cómo y a quién se está contratando? ¿ En función de qué criterios contrata esta empresa pública? Sólo quiero recordar una frase de una señora que nos encontramos por la calle en época electoral, ella me dijo, voy a votar al señor alcalde porque va a meter a mi hijo en Algesa. Todavía no nos ha mandado los contratos que solicitamos hace dos años para poder ver quiénes son las personas que entran. No nos ha proporcionado el señor alcalde los criterios de selección de personal. ¿Qué esconde?", se ha preguntado Rocío Arrabal. La norma general en Algesa, según la auditoría, es la contratación temporal. Hay reflejados incluso 18 contratos a la misma persona en un año y al año siguiente, ninguno. "No se puede jugar con el hambre de la gente y las necesidades que tengan las familias. Me parece miserable. ¿Para qué está utilizando a la empresa pública de limpieza? Por que al servicio de la ciudadanía no está. El ciudadano se queja de suciedad, de contenedores rotos, de falta de papeleras", asegura Arrabal, acompañada por Paqui Pizarro y Fran Fernández, ambos consejeros de Algesa que hann denunciado el ninguneo a que les somete el equipo de Gobierno. Aunque las auditorias se refieren al periodo entre 2019 y 2022, el PSOE entiende que "en 2023 han tenido la misma forma de trabajar".

"Recuerdo una frase de una señora que nos encontramos por la calle en época electoral y me dijo, voy a votar al señor alcalde porque va a meter a mi hijo en Algesa"

Algesa tiene un presupuesto de 22 millones de euros, según la secretaria socialista. "Están jugando con el dinero público, con el que pagamos con nuestros impuestos. Esto No puede dejar indiferente a nadie, porque hay severas irregularidades que hay que analizar detenidamente y por las que tendrán que responder", ha apostillado. Se ha detecado, subraya, un uso abusivo de contratos menores. "Este tipo de contratos fueron la punta del iceberg de la trama Gürtel", ha dicho Arrabal, que entiende que en cualquier caso los informes constatan "el descontrol y el despilfarro público" del equipo de Gobierno de José Ignacio Landaluce, quien "tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades. "Da igual detrás de quién se esconda, hay tanto ruido a su alrededor que aunque el se quiera esconder, lo estamos escuchando", ha añadido Arrabal.

Contratos

Sólo en 2019, Algesa facturó más de un millón de euros en contratos menores y casi un millón en el resto. Sobre la empresa, según las auditorias, no rige procedimiento alguno para su adjudicación. Hay, se lee textualmente, un "incumplimiento radical de la normativa sobre contratación pública". Arrabal ha puesto un ejemplo, una factura de 18.000 euros, iva incluido, que supera con creces el importe de la adjudicación, que era de 6.000 euros. "Tendrán que demostrar dónde está todo este dinero", manifiesta la socialista, tras constatar "gastos sin cobertura contractual" y trabajos por los que el abono del importe por transferencia se produjo con anterioridad a la emisión de la factura. "¿Quién paga sin factura? Algesa".

La empresa tiene, según el PSOE, "una plantilla mermada". Y a Algeciras, convertida en “una ciudad sucia, llena de contenedores rotos, sin papeleras, sin productos de limpieza ni utensilios en condiciones para la limpieza de colegios, entre otras carencias”.

"Landaluce se va a comer las uvas del 2024, pero va a entrar en el peor año de su carrera política, porque va a tener que dar explicaciones en muchos sitios. Cuanto antes empiece, antes terminará", ha concluido Rocío Arrabal.

De acuerdo con la información facilitada a los auditores, Algesa "no cuenta con una contabilidad analítica que permita la extracción de información por actividades para el seguimiento y control de la gestión". Tampoco con "programas definidos en los que se fijen claramente y de forma cualitativa y cuantitativa los objetivos a cumplir" y, por tanto, "no existen indicadores de cumplimiento ni memoria de actividades en los que se resuma y concluya con el cumplimiento de los objetivos". Tampoco tiene "un Plan Director a medio y largo plazo en los que se establezcan los objetivos estratégicos de la entidad" y se desconoce si posee "programas de formación continuada para el personal, detallados por categorías profesionales o grupo de trabajadores en función de sus características y responsabilidades y en los que se detalle los requisitos mínimos de formación en cuanto a materias a recibir y número de horas de formación". Tampoco dispone de un manual de procedimientos internos, instrucciones de cierre de ejercicio y el control del prespuesto se realiza "sin que se expliquen o analicen los motivos o causas de las diferencias entre datos presupuestados y reales".