Susana Pérez Custodio insiste en negar que fuese acosada por Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras

Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar desde 2023 y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras por el Partido Popular, ha roto este lunes, 15 de diciembre, su silencio público tras la denuncia del PSOE contra del alcalde y senador, José Ignacio Landaluce, por supuesto abuso o acoso sexual, además de por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En una entrevista a la Cadena Ser, Pérez Custodio ha desmentido las acusaciones que vienen circulando desde octubre de 2024 y que han sido llevadas por los socialistas ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La presidenta de la Mancomunidad ha reiterado la posición que ya mantuvo hace aproximadamente un año, cuando, junto a Eva Pajares —ex concejal y actual delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz—, difundió un comunicado negando “absolutamente todo” lo relativo a supuestos episodios de acoso por parte de Landaluce, descritos en un chat de WhatsApp en el que presuntamente participaban las dos ediles junto con una tercera.

"Antes de política soy persona, tengo mi familia y mis amigos y me está afectando mucho"

“Meses después vuelvo a desmentirlo todo, al igual que hice hace un año”, ha afirmado Pérez Custodio, insistiendo en que no se trata de un asunto judicial, sino de “un caso claramente político”. Ha segurado que no se siente "víctima de ningún acoso" y que su intimidad y sus decisiones personales “deben estar por encima de los juegos políticos”.

Pérez Custodio ha explicado que ha decidido hablar ahora tras la "reaparición del asunto" en la agenda mediática, aunque ha subrayado que no volverá a pronunciarse sobre este tema en el futuro. Según ha indicado, su intervención responde a la necesidad de reclamar "respeto hacia su honor, su intimidad y su vida personal".

Trayectoria política y ascenso a la Mancomunidad

“Antes de política soy persona, tengo familia, tengo amigos y me está afectando mucho”, ha reconocido, señalando una “falta de ética enorme” en los comentarios realizados desde el ámbito político, especialmente desde el grupo socialista.

La presidenta de la Mancomunidad ha rechazado igualmente las insinuaciones que vinculan su nombramiento al frente del ente supramunicipal con un supuesto silencio interesado. Ha recordado su trayectoria de casi quince años en la política municipal y ha defendido que su acceso a la presidencia responde exclusivamente a "su trabajo y experiencia". “No me hicieron presidenta para tapar a nadie ni para tapar nada”, ha afirmado, añadiendo que su carrera profesional avala su posición

Defensa de Landaluce y del equipo de gobierno

En cuanto a su relación con José Ignacio Landaluce, Pérez Custodio ha destacado que lleva trabajando con él desde 2011 y que, de no haber existido una "relación profesional sólida", no habría permanecido tantos años en el equipo de gobierno. Ha definido al alcalde como “la persona más trabajadora y honrada políticamente” que conoce y ha defendido la cohesión del actual Ejecutivo local.

Preguntada sobre si tiene intención de denunciar o de emprender acciones legales, Pérez Custodio tampoco ha respondido de forma expresa. Se ha limitado a reiterar su petición de respeto a su intimidad y a las decisiones adoptadas hace un año, sin confirmar ni desmentir ningún paso en ese sentido. Durante la entrevista no se ha hecho alusión a si fue ella la autora de los mensajes contenidos en el citado chat.

El futuro del alcalde

En el tramo final de la entrevista, y tras la renuncia de Landaluce a sus cargos orgánicos en el Partido Popular, la presidenta del órgano mancomunado ha manifestado su deseo de que el regidor agote el mandato hasta 2027 y ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento. “Es el mejor alcalde que ha tenido nuestra ciudad”, ha afirmado, asegurando que el equipo de gobierno seguirá trabajando “hasta que los ciudadanos, con su voto, decidan”.