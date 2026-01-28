Salvamento Marítimo traslada a dos recién nacidos desde Ceuta a Algeciras ante la imposibilidad de evacuar en helicóptero

Salvamento Marítimo ha ejercido de ángel de la guarda en el Estrecho en pleno temporal de viento y lluvia por la borrasca Kristian, con el inclemente temporal que ha tomado el relevo a la borrasca Joseph. El buque María Zambrano ha realizado la evacuación médica de dos recién nacidos desde Ceuta hasta Algeciras ante la imposibilidad de poder hacerlo en helicóptero, el método más rápido y el que suelen emplear los hospitales.

Sin posibilidad de volar desde el helipuerto, el María Zambrano de Salvamento Marítimo se echó a las aguas del Estrecho este pasado martes por la tarde para trasladar a un bebé desde Ceuta a Algeciras. Durante la pasada madrugada, la embarcación volvió a ser solicitada para la evacuación de otro recién nacido desde la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

Salvamento Marítimo, fundamental siempre, prestó este doble servicio en medio de un temporal con vientos de fuerza 9 y rachas superiores a los 100 km/h en el Estrecho.