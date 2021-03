Los vecinos de El Rinconcillo exigen el derribo de la casa ilegal tras las inundaciones

La urbanización El Greco, en el barrio algecireño de El Rinconcillo, ha recuperado la normalidad con la mejoría del tiempo. Pocos indicios hay ya de las inundaciones que sufrieron los vecinos de la calle Martín Pescador el pasado sábado, provocadas en parte por la vivienda ilegal cuyo muro tapona la salida de las aguas hacia la avenida Diputación.

Los habitantes de las viviendas ya están acostumbrados a vivir situaciones así y las barreras se han convertido en un elemento más del mobiliario, impidiendo en esta ocasión que los interiores de sus casas se vieran afectados: "Son nueve veces ya las que hemos sufrido inundaciones así. Estuvimos toda la noche despiertos achicando agua, que no entró en mi casa porque tengo puesto un tablón en la puerta. Afortunadamente paró de llover, porque si no el agua hubiera pasado por encima", comenta un vecino.

Algunos rastros de barro y suciedad en la acera son los vestigios de la anegación sufrida por los vecinos. Una más de las que han soportado durante los últimos 17 años: "Recuerdo cuando hubo la gran inundación de Algeciras hace 10 años. Nos tuvieron que sacar de la casa en una barca. Perdimos todo: nuestros recuerdos, nuestras fotos, todo se esfumó", asegura el habitante de una de las casas cercanas.

En la calle Martín Pescador no se entiende que la casa ilegal, en el muro que se empezó a construir en 2004 y cuya primera orden de demolición data de 2010, siga en pie: "No entendemos por qué el Ayuntamiento no reacciona. Ya existe una sentencia que dice que hay que demolerla, por lo que pedimos al Consistorio que actúe. Los tribunales ya han hablado", dice una vecina.

Los vecinos afirman que en caso de que el agua hubiera entrado en sus casas, tendrían que asumir el coste de los destrozos: "Las compañías de seguros ya nos han dicho que no nos cubren más. Para ellos, las inundaciones son demasiado frecuentes y se lavan las manos".

Desde el Ayuntamiento de Algeciras han asegurado que trabajan en la actualización del proceso de derribo de la vivienda ilegal, pero han explicado que no evitaría las inundaciones, ya que el causante de las mismas es el muro que rodea la parcela, que sí es legal.

Desde la delegación de Urbanismo han afirmado que están trabajando en un proyecto de mejora de las canalizaciones para evitar las inundaciones en El Rinconcillo.