Once meses. Ese es el tiempo que ha tardado Vox en darle la vuelta al panorama electoral de la ciudad de Algeciras. El partido de Santiago Abascal era prácticamente inexistente en los resultados electorales hasta finales del pasado año, más conocido en el Campo de Gibraltar por los episodios protagonizados por sus dirigentes en torno al Peñón que por su actividad política. Pero el 2 de diciembre, en las elecciones andaluzas, la derecha más a la derecha daba la sorpresa: de esa representación testimonial pasaba a copar el 15,79% de los votos depositados en las urnas en Algeciras, sobrepasando incluso al PP, que sufría una importante caída. Cogía de sorpresa a propios y extraños (“no nos dimos cuenta hasta que no vimos las israelitas”, confesaba después algún cargo popular), como ha sorprendido –aunque ya menos– once meses después que el partido haya sido capaz de hacerse con el primer puesto en las elecciones generales, con un 28,40% de los apoyos.

El ritmo al que avanza es inaudito. En las andaluzas quedaba en segunda posición en tres de los cuatro distritos electorales y el 28 de abril fue segundo también en dos de ellos. La candidatura municipal no cosechó el mismo éxito: la lista encabezada por Antonio Gallardo quedó en cuarta posición. El pasado domingo le arrebató al PSOE tres de los cuatro distritos, manteniendo los socialistas solo el que le es más fiel, el distrito 3: La Piñera, El Cobre, Los Pastores y algunas partes del centro.

El rojo de hace seis meses se ha tornado así en verde en buena parte de las zonas de la ciudad. Vox ha atraído primero el voto especial en las barriadas con una mayor proporción de población extranjera (el duro discurso contra la inmigración irregular ha calado) y en las de renta más alta, pero su presencia se ha ido expandiendo también en otras. El modelo se repite en el conjunto del país: los graneros de votos de Vox se han ubicado en zonas de renta alta y en otras con un fuerte peso de la inmigración, caso de Algeciras pero también de El Ejido en Almería (35,98% de los votos) o Lepe en Huelva (30,16%).

La marca de Abascal ha ganado fuerza incluso a pesar de la polémica que ha habido en torno al partido a nivel local, con un grupo municipal compuesto por uno solo de los dos concejales que obtuvieron su escaño por Vox tras denunciar parte de los militantes al coordinador local ante el partido, que dio la razón a este.

Si se divide el mapa de Algeciras en 20 barriadas o zonas, el partido se hizo el domingo con el primer puesto electoral en nueve, varias de ellas las de mayor tamaño. San García (campo de golf y Getares), La Reconquista (por solo cinco votos respecto al PSOE) o El Rinconcillo se tiñeron de verde, mientras que en San Bernabé la lista encabezada por Agustín Rosety logró su mejor marca, con el 35,09% de los votos depositados en las urnas, muy lejos del 24,64% del PSOE.

También ganó en el entorno de la Feria, la Colonia San Miguel (por un voto más que el PP), Moncayo, Los Guijos y la Cuesta del Rayo. Una victoria transversal y que ha ayudado a la formación a conseguir el segundo diputado por Cádiz en esta ocasión.

La abstención pesa al PSOE

El PSOE, castigado por la abstención, se quedó a solo 426 votos del partido de Abascal. La participación en el distrito en el que tiene más peso, el 3, cayó en casi seis puntos, y en esa coyuntura todos los partidos perdieron votos respecto a las elecciones anteriores en barriadas como La Piñera, una parte del centro o Los Pastores. Todos salvo Vox, que pudo pescar no solo en las aguas revueltas de Ciudadanos, sino también en caladeros menos afines ideológicamente.

Para el PSOE fue una zona clave, en la que registró la mayor caída porcentual en el número de apoyos (-14,55%). Los socialistas algecireños obtuvieron su mejor porcentaje en Los Pastores (45,72%) y después en La Piñera (37,92%), pero este fue sensiblemente inferior al 41,53% de hace seis meses. En cambio Vox pasó del 18,44% al 30,31%: elevada presencia de extranjeros y el peso de la iglesia evangélica en la zona (uno de sus apoyos en buena parte del país) podrían tener mucho que ver en ese cambio.

Igual ha ocurrido en El Saladillo (distrito 2), donde la candidatura de Pedro Sánchez ha cosechado el 36,62% de los apoyos (41,12% hace unos meses), mientras los de Abascal han pasado del 17,51% al 27,18%. Ello acompañado de un fuerte descenso de la participación.

Centro popular

El PP recupera una pequeña parte del terreno perdido, pero muy lejos del momento álgido vivido en 2016. El centro de Algeciras ha resistido al sorpasso por la derecha y los populares logran bastante más apoyo que en abril, con un 30,20% de los votos. También recuperan terreno en la Villa Vieja, donde habían empatado con Vox en las últimas generales. Pero a partir de ahí pasan al tercer puesto en todas las barriadas salvo en la Colonia de San Miguel, donde han quedado solo un voto por debajo de Vox.

El hundimiento de Ciudadanos no tiene paliativos en ninguna de las barriadas. El partido naranja, que en abril había hecho un siete al PP, vio caer su electorado a menos de la mitad del registrado cuando se postulaba como partido con opciones reales de Gobierno. El descontento con el escoramiento a la derecha y su actuación ante el bloqueo político también se reflejó en Algeciras, donde en pocas barriadas superaron el 10% de los votos válidos; en abril en ninguna tuvieron menos de ese 10% y en muchas superaron el 20%.

La fuerte caída de Ciudadanos tiene otros beneficiados, aparte de Vox y el PP: Unidas Podemos, que a pesar de seguir con su sangría de votos avanza posiciones en el podio electoral hasta situarse en el cuarto puesto. Su mayor porcentaje de apoyo lo registra en San García, donde un 13,10% de los electores respaldaron la candidatura de Noelia Vera.