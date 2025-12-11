El PSOE de Andalucía reclama la destitución inmediata de Landaluce y critica a Juanma Moreno por decir que no lo sabía

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha pedido este jueves la destitución inmediata del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Márquez ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por decir que "se ha enterado por los teletipos".

"Eso es tomarnos por tontos a los andaluces", ha dicho Márquez en declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, en las que se ha preguntado si Moreno "se entera todos los días de lo que pasa en Madrid y Barcelona y no de lo que ocurre en Andalucía".

La portavoz del PSOE ha recordado que su grupo preguntó al jefe del Ejecutivo regional por Landaluce en una sesión de control parlamentario y que Moreno "se levantó y se fue del pleno entre los aplausos de sus diputados". Para Márquez, la suspensión de militancia es un "paripé", por lo que Landaluce debe irse, además de acusar a Moreno de "enterarse de todo y taparlo".

"Lo encubre, sabe de más. Lamento que tengamos un presidente de estas características, que miente sin complejos y sin que se le mueva una pestaña", según Márquez, quien ha recordado que el PSOE preguntó varias por los "alcaldes sobones" del PP.