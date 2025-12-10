Juanma Moreno espera que el alcalde de Algeciras dé explicaciones ante la denuncia del PSOE por acoso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este miércoles en Bruselas que desconoce los detalles de la denuncia por acoso que el PSOE de Algeciras ha elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce. Moreno añadió estar convencido de que el primer edil "dará explicaciones".

"Lo he visto en un teletipo, no tengo más información que el titular del teletipo que he visto y que me acaba de comentar mi compañero de comunicación. No puedo valorarlo porque no tengo conocimiento del mismo. Pero, no obstante, estoy convencido que el señor Landaluce dará sus explicaciones y la dará en el mismo día de hoy. O sea, que por tanto, vamos a esperar a que se posicione el alcalde de la ciudad de Algeciras, que es el afectado", valoró Moreno a la salida del Pleno del Comité de Regiones.

Landaluce se ha expresado a través de un comunicado oficial en el que ha anunciado la presentación de su dimisión como presidente del Partido Popular de la ciudad y renunciar a todos los cargos orgánicos que ocupa en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa tras la denuncia del PSOE. Los socialistas le señalan por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual.

Landaluce continúa -de momento- como alcalde de la ciudad de Algeciras y como senador, por lo que también mantiene su condición de aforado que lleva a la instrucción de la causa en el Supremo.