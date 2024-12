PSOE y PP se enfrentan por la coincidencia de la inauguración del centro Paco de Lucía con el Pleno de Algeciras

Algeciras/Nueva bronca entre el PSOE y el PP de Algeciras a cuenta esta vez de la fecha de inauguración del centro de Interpretación Paco de Lucía. Según los socialistas es “lamentable y vergonzoso” que partido de José Ignacio Landaluce no dude en “utilizar” la figura del genial guitarrista con fines partidistas, al fijar la inauguración del centro de interpretación como “excusa” para “alterar” el normal desarrollo del pleno ordinario del mes de diciembre y “restar tiempo y repercusión” al debate político, que en esta sesión deberá incluir, además, las “graves irregularidades” detectadas por las auditorías en las empresas públicas. Como respuesta, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha rechazado de plano "la actitud negativa y de desprecio a la figura de Paco de Lucía" por parte del PSOE de Algeciras "viendo fantasmas donde no los hay e inventando bulos con motivo de la inminente inauguración del espacio dedicado a su vida y obra.

PSOE

La secretaria general y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rocío Arrabal, afirma que el Grupo Municipal Socialista no va a respaldar esta más que evidente “maniobra de distracción” que pretende llevar a cabo el gobierno local, adelantando el último pleno del año al viernes 20 y haciéndolo coincidir a propósito, en la misma mañana, con la inauguración del “museo” dedicado a Paco de Lucía, pretendiendo incluso que la oposición no presente mociones y tratando de evitar que el debate político, que se prevé “intenso”, tenga su desarrollo y duración habitual.

“Hace días, cuando el PP planteó adelantar el pleno al día 20, no nos opusimos porque aún no sabíamos lo que tramaban: hacerlo coincidir con la inauguración del Centro de Interpretación, que ahora fijan también para las 12 del mediodía de ese mismo viernes, como si no hubiera más días. Aunque empecemos a las 8 de la mañana, y teniendo en cuenta los asuntos que van en el orden del día, es materialmente imposible que hayamos terminado el pleno antes de las 12… ¿Qué es lo que pretenden entonces? Pues que los grupos políticos no presentemos mociones y que no haya prácticamente debate en asuntos que son de vital importancia para nuestra ciudad, o que cortemos el pleno y sigamos por la tarde, saltándose el reglamento orgánico, sin una causa de fuerza mayor que lo justifique y con un único objetivo: que los titulares del día se los lleve el museo de Paco de Lucía, y que las irregularidades de empresas públicas como Algesa pasen desapercibidas”, ha advertido la portavoz socialista.

Rocío Arrabal y Fran Fernández, en una rueda de prensa. / E. S.

Según el PSOE, el propio auditor reflejó por escrito en su informe la “falta de documentación recibida”, y que se ha tardado muchos meses en poner a disposición de la oposición, se detectan “graves irregularidades” en las empresas públicas, tanto en la contratación laboral como en los procedimientos de contratación del sector público.

“Nos parece lamentable que, ante éstos y otros datos muy preocupantes, Landaluce esté intentando secuestrar el debate político y sus concejales pensando en irse de vacaciones, pero que no intenten manipular a la oposición ni engañar a la ciudadanía, porque no se lo vamos a permitir”, ha añadido la portavoz del PSOE, que considera que hay días suficientes en el calendario como para que ambos actos se desarrollen con normalidad, cada uno con su espacio y sin “competir” entre ellos: el último pleno ordinario del año, con un debate “sin prisas” sobre asuntos “muy serios” y en el que se respete el papel fiscalizador de la oposición, y la apertura al público del Centro de Interpretación de Paco de Lucía, “después de 4 años de retraso y cuyo mantenimiento, de varios cientos de miles de euros, vamos a pagar entre todos”.

Tras lamentar además que este acto “festivo” no se vaya a celebrar el día 21 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del ilustre guitarrista, y tal y como era el deseo de la familia, sino un día antes, “como le viene bien a Landaluce”, el Grupo Municipal Socialista va a reclamar formalmente este lunes en junta de portavoces que el pleno ordinario se celebre el día 27, último viernes del mes, tal y como está establecido y teniendo en cuenta que no concurriría ese día ninguna circunstancia extraordinaria que lo impidiera, salvo que “el alcalde y algunos concejales ociosos se quieran ir de vacaciones”.

PP

Solanes ha corregido "el error, fruto del desconocimiento, que ha dado el PSOE de Algeciras en un comunicado donde dice que el 21 de diciembre es la fecha del aniversario, cuando lo que se conmemora es el cumpleaños de nuestro hijo más ilustre".

La fecha elegida para la inauguración ha sido consensuada con la familia del artista, según explica la delegada de Hacienda, que apostilla que se decició así por motivos de agenda de la misma. "En todo caso, está previsto que se lleven a cabo diferentes actos para conmemorar el nacimiento de nuestro querido y reconocido artista", subraya el equipo de Gobierno.

La delegada municipal ha pedido al PSOE que “deje las caras largas y vengan el viernes con una gran sonrisa si de verdad se alegran por lograr que el centro de intepretación sea una realidad gracias al trabajo de este equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza así como de las delegadas de Cultura, Pilar Pintor, y Urbanismo, Yéssica Rodríguez, y también de la Junta de Andalucía, ya que puede llegar a parecer que a los miembros del PSOE de Algeciras le molesta que se consigan hitos históricos como este, deberían de sentirse orgullosos de ser de Algeciras, la cuna del maestro de las cinco cuerdas”.

María Solanes y Jacinto Muñoz, en una rueda de prensa / E.S.

Además, Solanes ha puesto en valor este gran proyecto que va a situar a Paco de Lucía en un lugar importante en su ciudad natal afirmando que “ha sido un proyecto de mucho trabajo, no ha sido nada facil pero ahí está, ya lo tenemos y no ha sido gracias a los palos en las ruedas de la oposición”.

Así, la responsable municipal de Hacienda ha añadido que “no hay ninguna conspiración maquiavélica para “tapar” el pleno del próximo viernes con la inauguración del ventro de intepretación ya que el compromiso con la transparencia y la legalidad de este Consistorio es máxima, y ahí está la prueba que son las auditorías de las distintas empresas públicas que se han llevado a cabo. Luz y taquígrafos y las manos bien limpias”. Estas auditorías han permitido identificar aspectos mejorables, defiende, sobre las que ya se han adoptado medidas correctoras, fortaleciendo así la gestión de los recursos públicos. "Entre estas medidas destacan la aprobación por primera vez en la historia de Algesa de una bolsa de trabajo para la selección de trabajo temporal consensuada con todos los sindicatos representandos en la sociedad, además fruto de la transparencia de este equipo de gobierno se van a presentar los nuevos procedimientos de contratación pública implantadas en la sociedad demostrando el compromiso con la legalidad y la transparencia como nunca antes de este Consistorio".

Finalmente, Solanes ha pedido a Arrabal que “deje de meter cizaña y aparte la maldad ya que deberiamos ir todos a una, sumar y no restar, mejorar Algeciras entre todos, ya que para cualquier algecireño seria impensable que se usara esta inauguración con un fin que no fuese otro que devolverle a nuestro Hijo más Ilustre un pedacito de todo ese compromiso que él tuvo por su tierra”.