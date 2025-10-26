Las primeras lluvias del otoño 2025 en Algeciras, en imágenes

Este domingo 27 de octubre ha amanecido gris en el Campo de Gibraltar. Después de tres días de calor impropio y playas llenas, las primeras lluvias otoñales han llegado esta mañana a la comarca, poniendo fin al verano tardío que ha marcado las últimas jornadas. La Aemet confirma el cambio: un sistema de bajas presiones atlántico transforma radicalmente el tiempo en la zona, anunciando un otoño que, por fin, parece haber llegado para quedarse.