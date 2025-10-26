Meteo
Cambios en el tiempo en el Campo de Gibraltar
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy

Las primeras lluvias del otoño 2025 en Algeciras, en imágenes

El veranillo de octubre se despide con un brusco cambio: nubes, temperaturas más frescas y chaparrones marcan el inicio del verdadero otoño en la comarca

Del verano al abrigo: bajan las temperaturas y llegan las lluvias al Campo de Gibraltar a partir del domingo

Este domingo 27 de octubre ha amanecido gris en el Campo de Gibraltar. Después de tres días de calor impropio y playas llenas, las primeras lluvias otoñales han llegado esta mañana a la comarca, poniendo fin al verano tardío que ha marcado las últimas jornadas. La Aemet confirma el cambio: un sistema de bajas presiones atlántico transforma radicalmente el tiempo en la zona, anunciando un otoño que, por fin, parece haber llegado para quedarse.

Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
1/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
2/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
3/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
4/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
5/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
6/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
7/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
8/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
9/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
10/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
11/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
12/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
13/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
14/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
15/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
16/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
17/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
18/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
19/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
20/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
21/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
22/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
23/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
24/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
25/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy
Las primeras lluvias de otoño, en imágenes
26/26 Las primeras lluvias de otoño, en imágenes / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats