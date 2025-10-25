Del verano al abrigo: bajan las temperaturas y llegan las lluvias al Campo de Gibraltar a partir del domingo

Una clienta, en la Plaza Alta de Algeciras, busca en su bolso el euro que cuesta un paquete de castañas asadas.

Este fin de semana toca cambiar el chip. Y no sólo por el reloj —recuerda: a las 3:00 serán las 2:00—, sino también por el tiempo. Tras tres días de calor impropio y playas llenas, el verano de octubre se despide del Campo de Gibraltar: llegan las nubes, bajan las temperaturas y asoman las primeras lluvias otoñales.

El contraste será evidente. En Algeciras, por ejemplo, este sábado el termómetro rondará los 27 grados, mientras que el domingo caerá hasta los 22, con cielos cubiertos y ambiente más fresco. En el resto de la comarca, las máximas también bajarán entre cuatro y seis grados.

Domingo gris y con alguna gota

No se espera un diluvio, pero sí lloviznas dispersas y muchas nubes durante el domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán escasas y puntuales, aunque podrían intensificarse a partir del miércoles, 29 de octubre, cuando una borrasca atlántica deje algo más de agua en la zona.

“Este sábado es el último día de un largo periodo cálido y estable en Andalucía”, avanza la Aemet. “Desde el domingo comienza un brusco cambio de tiempo con la llegada de un sistema de bajas presiones desde el Atlántico”. En resumen: se acabó el veranillo.

Aire frío y sensación térmica más baja

La causa de este giro está en la entrada de una masa de aire más fría por el norte, que provocará un descenso generalizado de los termómetros en todo el país. En el Campo de Gibraltar, además, el viento y la humedad aumentarán la sensación de frío, sobre todo a mitad de la próxima semana.

Eso sí, las temperaturas mínimas seguirán siendo suaves. Las nubes nocturnas actuarán como un “abrigo” natural, evitando que el calor se escape por completo durante la noche.

Tosantos y Halloween: nubes y poca agua

Y si te preocupa el tiempo para las fiestas de Tosantos y Halloween, tranquilidad: los pronósticos apuntan a que se mantendrán los cielos nublados, pero con baja probabilidad de lluvia —en torno al 65%—. Es decir, paraguas a mano… pero sin dramatismos.

Según el modelo europeo IFS del ECMWF, la semana próxima será algo más cálida y más lluviosa de lo habitual para estas fechas, aunque sin grandes sobresaltos.

En resumen: se apaga el verano, se enciende el otoño y el reloj nos regala una hora más de sueño. El cambio ya está aquí, y esta vez viene con sabor a lluvia, castañas asadas y a mantita.