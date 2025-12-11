La portavoz de la Junta rehúsa comentar el caso de Landaluce al desconocer "en qué se basa" la denuncia del PSOE

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha rehusado este jueves pronunciarse sobre el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

España ha evitado hablar del asunto "al no conocer en qué se basan los hechos para poner la denuncia" que el PSOE ha presentado contra el también senador ante el Tribunal Supremo (TS).

En una atención a medios en Sevilla antes de presidir el Consejo Rector de la agencia Trade, Carolina España se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al día siguiente de que Landaluce anunciara su suspensión temporal de militancia en el PP después de que el PSOE haya presentado ante el Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

"No conocemos todavía la denuncia en qué consiste", ha agregado antes de apostillar que se anunció "hace ya algún tiempo", si bien al final ha sido "ahora" cuando la ha presentado el PSOE, ha señalado.

"No conocemos en qué se basan los hechos para poner la denuncia. Cuando tengamos la información podremos pronunciarnos", se ha limitado a añadir Carolina España para finalizar su comentario.

No obstante, la propia Carolina España, confirmó oficialmente en octubre de 2024 la existencia de una investigación interna en el PP andaluz tras las primeras acusaciones públicas de acoso contra Landaluce, sin que estas llegaran todavía a los juzgados como ha sucedido ahora.

“Hay una investigación abierta. Se ha activado el protocolo del partido”, dijo entonces España. Desde entonces, no se ha hecho público avance alguno. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, también señaló por aquellas fechas que dicho expediente seguía en curso, aunque sin conclusiones, a pesar de que Alberto Núñez Feijóo había asegurado que el asunto se “aclararía automáticamente”.